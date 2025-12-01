כניסה
במבצע משותף שנערך במהלך חודש נובמבר, הושמדו למעלה מ-130 פצצות מרגמה ורקטות, רובי סער ומקלעים, מוקשי נ"ט וחומרים לבניית מטעני חבלה מאולתרים. מפקד פיקוד המרכז האמריקני מסר: "נמשיך לשמור על ערנות ולרדוף באגרסיביות אחר שרידי דאע"ש בסוריה"

דורון פסקין | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צבא ארה"ב וכוחות סורים איתרו והשמידו מצבורי נשק של דאע"ש בדרום סוריה

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע אתמול יחד עם משרד הפנים הסורי כי השמידו יותר מ-15 מצבורי נשק של דאע"ש בדרום סוריה, במסגרת מבצע משותף שנערך בין ה-24 ל-27 בנובמבר.

לפי ההודעה, המבצע התקיים באזור הכפרי שמדרום לדמשק. במהלך המבצע בוצעו תקיפות אוויריות לצד פיצוצים יזומים של מאגרי תחמושת. הכוחות השמידו מגוון רחב של כלי נשק ואמצעי לחימה של דאע"ש, בהם למעלה מ-130 פצצות מרגמה ורקטות, רובי סער ומקלעים, מוקשי נ"ט וחומרים לבניית מטעני חבלה מאולתרים. עוד נמסר כי במהלך הפעולה אותרו והושמדו גם כמויות סמים.

אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM, הדגיש את חשיבות המבצע במניעת התחזקות מחודשת של הארגון: "מבצע מוצלח זה מבטיח שההישגים שהושגו נגד דאע"ש יהיו ארוכי טווח, וכי הארגון לא יוכל להתחדש או לייצא מתקפות טרור לארה"ב ולשאר העולם". הוא הוסיף: "נמשיך לשמור על ערנות ולרדוף באגרסיביות אחר שרידי דאע"ש בסוריה".

במקביל, ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי בתקופה האחרונה הגביר דאע"ש את פעילותו באזורים הנתונים לשליטת ממשלת סוריה.

לפי הדיווח, העלייה בפעילות ניכרת בעיקר בגל חיסולים שביצעו מחבלי ארגון הטרור. דאע"ש נטל אחריות על שני חיסולים שאירעו בסוף השבוע האחרון: בכפר אל-מזרעה שבמחוז חומס, שם חוסל גבר שלטענת הארגון השתייך בעבר ל"מיליציות אל-ראפידייה", כינוי גנאי למיליציות שיעיות, ובחמאה, שם חוסל גבר שלדברי ארגון הטרור היה מזוהה עם המשטר הקודם. באותו אירוע נפצע גם איש כוחות הביטחון הכללי.

כוחות צבא אמריקנים בפעילות בסוריה, 8 בספטמבר 2019

כוחות צבא אמריקנים בפעילות בסוריה, 8 בספטמבר 2019 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

