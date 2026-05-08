ארה"ב טוענת כי יירטה מתקפה איראנית על שלוש משחתות ותקפה מטרות צבאיות בתגובה; בטהראן מאשימים את וושינגטון בהפרת הפסקת האש כולל פגיעה במכלית נפט איראנית

דורון פסקין | 8 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

חילופי אש הלילה במצר הורמוז; איראן וארה"ב מציגות גרסאות שונות

חילופי אש נרשמו הלילה במצר הורמוז, לאחר ששלוש משחתות אמריקניות חצו את המעבר הימי בדרכן למפרץ עומאן.

לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), הכוחות האמריקנים יירטו מתקפה איראנית שכללה טילים, כטב"מים וכלי שיט קטנים. לאחר מכן תקפו מטרות צבאיות איראניות שהיו מעורבות בתקיפה נגד הכוחות האמריקניים כולל אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן נקודות מודיעין, תצפית וסיור איראניות. לא דווח על נזק לכלי שיט אמריקניים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם כי שלוש המשחתות עברו במצר "תחת אש". לדבריו, "נזק גדול" נגרם לכוחות האיראניים התוקפים, וכלי שיט קטנים שהשתתפו בתקיפה הושמדו. טראמפ הוסיף כי המשחתות ישובו כעת למצור הימי האמריקני, שאותו כינה "חומת פלדה".

כוחות ארה"ב בסמוך למצר הורמוז, 20 באפריל 2026

צילום: U.S. Navy via Getty Images

