שמונה מקרי הדבקה זוהו על סיפון הספינה, בהם שלושה מקרי מוות; עם זאת, מומחים טוענים כי לא נראה שמדובר במגפה העולמית הבאה

דורון פסקין | 7 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה

התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה בימים האחרונים בספינת התיירים MV Hondius, שיצאה מאושואיה שבדרום ארגנטינה לשייט באוקיינוס האטלנטי. הספינה, שהייתה תקועה מול חופי כף ורדה, עושה כעת את דרכה לספרד.

הנטה-וירוס הוא שם למשפחה של נגיפים שמועברים בדרך כלל ממכרסמים לבני אדם, בעיקר בחשיפה להפרשות, שתן או רוק של מכרסמים נגועים.

לפי ארגון הבריאות העולמי, WHO, ההתפרצות דווחה לראשונה ב-2 במאי. נכון לעדכון שפורסם ב-6 במאי, זוהו שמונה מקרים מאומתים או חשודים בקרב נוסעי הספינה: שלושה אושרו במעבדה כהנטה-וירוס, חמישה הוגדרו חשודים, שלושה מהחולים מתו, אחד הוגדר במצב קריטי ושלושה סבלו מתסמינים קלים. התסמינים כללו חום, תסמינים במערכת העיכול, ובהמשך, בחלק מהמקרים, הידרדרות מהירה לדלקת ריאות, מצוקה נשימתית ושוק.

ספינת התיירים MV Hondius, בה אירעה התפרצות ההנטה-וירוס, 3 במאי 2026 | צילום: AFP via Getty Images

