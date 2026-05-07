התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה

התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה בימים האחרונים בספינת התיירים MV Hondius, שיצאה מאושואיה שבדרום ארגנטינה לשייט באוקיינוס האטלנטי. הספינה, שהייתה תקועה מול חופי כף ורדה, עושה כעת את דרכה לספרד.

הנטה-וירוס הוא שם למשפחה של נגיפים שמועברים בדרך כלל ממכרסמים לבני אדם, בעיקר בחשיפה להפרשות, שתן או רוק של מכרסמים נגועים.