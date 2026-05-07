שמונה מקרי הדבקה זוהו על סיפון הספינה, בהם שלושה מקרי מוות; עם זאת, מומחים טוענים כי לא נראה שמדובר במגפה העולמית הבאה
דורון פסקין | 7 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה
התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה בימים האחרונים בספינת התיירים MV Hondius, שיצאה מאושואיה שבדרום ארגנטינה לשייט באוקיינוס האטלנטי. הספינה, שהייתה תקועה מול חופי כף ורדה, עושה כעת את דרכה לספרד.
הנטה-וירוס הוא שם למשפחה של נגיפים שמועברים בדרך כלל ממכרסמים לבני אדם, בעיקר בחשיפה להפרשות, שתן או רוק של מכרסמים נגועים.
לפי ארגון הבריאות העולמי, WHO, ההתפרצות דווחה לראשונה ב-2 במאי. נכון לעדכון שפורסם ב-6 במאי, זוהו שמונה מקרים מאומתים או חשודים בקרב נוסעי הספינה: שלושה אושרו במעבדה כהנטה-וירוס, חמישה הוגדרו חשודים, שלושה מהחולים מתו, אחד הוגדר במצב קריטי ושלושה סבלו מתסמינים קלים. התסמינים כללו חום, תסמינים במערכת העיכול, ובהמשך, בחלק מהמקרים, הידרדרות מהירה לדלקת ריאות, מצוקה נשימתית ושוק.
