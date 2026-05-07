אחמד ע'אלב בלוט חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה בביירות

אורן שלום | 7 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל הודיע רשמית כי מפקד כוח רדואן חוסל

צה"ל אישר הבוקר רשמית כי אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת "כוח רדואן", יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה שבביירות.

מצה"ל נמסר כי במשך שנים מילא בלוט שורה של תפקידים ביחידת "כוח רדואן", בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במהלך המלחמה ולאורך התקופה האחרונה בפרט, הכווין בלוט את מחבלי "כוח רדואן" ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, ובהם ירי נ"ט והפעלת מטעני נפץ.

זירת החיסול של מפקד כוח רדואן בדאחיה בביירות אתמול | צילום: AFP via Getty Images

זירת החיסול של מפקד כוח רדואן בדאחיה בביירות אתמול | צילום: AFP via Getty Images

