צה"ל הודיע רשמית כי מפקד כוח רדואן חוסל

צה"ל אישר הבוקר רשמית כי אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת "כוח רדואן", יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה שבביירות.

מצה"ל נמסר כי במשך שנים מילא בלוט שורה של תפקידים ביחידת "כוח רדואן", בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.