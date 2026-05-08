גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי האיראנים מזהים את רצונו של טראמפ לסיים את המערכה, ולכן הם צפויים להמשיך למשוך זמן במשא ומתן ולנסות לרכך או למסמס את הדרישות האמריקניות
יוני בן מנחם | 8 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים; גורמים מדיניים מעריכים: הפערים עדיין גדולים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחות איראניים תקפו הלילה שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, כטב"מים וסירות בעת שחצו את מצר הורמוז. לספינות לא נגרם נזק. בתגובה פגעה ארה"ב במתקנים צבאיים איראניים שהיו אחראים לתקיפה, בהם אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס לפנות בוקר בשיחה עם רשת ABC לעימות הלילי עם איראן ואמר כי הפסקת האש נמשכת והיא בתוקף. לדבריו, התקיפות היו "רק טפיחה של אהבה".
בהמשך כתב טראמפ ברשת Truth Social: "שלוש משחתות אמריקניות ברמה עולמית חצו זה עתה, בהצלחה רבה, את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם נזק לשלוש המשחתות, אך נגרם נזק כבד לתוקפים האיראנים".
