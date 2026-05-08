גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי האיראנים מזהים את רצונו של טראמפ לסיים את המערכה, ולכן הם צפויים להמשיך למשוך זמן במשא ומתן ולנסות לרכך או למסמס את הדרישות האמריקניות

יוני בן מנחם | 8 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים; גורמים מדיניים מעריכים: הפערים עדיין גדולים

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחות איראניים תקפו הלילה שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, כטב"מים וסירות בעת שחצו את מצר הורמוז. לספינות לא נגרם נזק. בתגובה פגעה ארה"ב במתקנים צבאיים איראניים שהיו אחראים לתקיפה, בהם אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס לפנות בוקר בשיחה עם רשת ABC לעימות הלילי עם איראן ואמר כי הפסקת האש נמשכת והיא בתוקף. לדבריו, התקיפות היו "רק טפיחה של אהבה".

בהמשך כתב טראמפ ברשת Truth Social: "שלוש משחתות אמריקניות ברמה עולמית חצו זה עתה, בהצלחה רבה, את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם נזק לשלוש המשחתות, אך נגרם נזק כבד לתוקפים האיראנים".

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הגסת' בבית הלבן, וושינגטון די.סי, 26 במרץ 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כוחות ארה"ב בסמוך למצר הורמוז, 20 באפריל 2026
חילופי אש הלילה במצר הורמוז; איראן וארה"ב מציגות גרסאות שונות

דורון פסקין

ארה"ב טוענת כי יירטה מתקפה איראנית על שלוש משחתות ותקפה מטרות צבאיות בתגובה; בטהראן מאשימים את וושינגטון בהפרת הפסקת האש כולל פגיעה במכלית נפט איראנית

ספינת התיירים MV Hondius, בה אירעה התפרצות ההנטה-וירוס, 3 במאי 2026
התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה

דורון פסקין

שמונה מקרי הדבקה זוהו על סיפון הספינה, בהם שלושה מקרי מוות; עם זאת, מומחים טוענים כי לא נראה שמדובר במגפה העולמית הבאה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן
פזשכיאן הצהיר כי נפגש לראשונה עם מוג'תבא ח'מינאי

דורון פסקין

נשיא איראן אמר היום את הדברים על רקע דיווחים שונים בנוגע למצבו של המנהיג העליון של איראן, ותהיות בנוגע למידת שליטתו במדינה

זירת החיסול של מפקד כוח רדואן בדאחיה בביירות אתמול | צילום: AFP via Getty Images
צה"ל הודיע רשמית כי מפקד כוח רדואן חוסל

אורן שלום

אחמד ע'אלב בלוט חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה בביירות

אתר התקיפה בביירות, 6 במאי 2026
הערכה בישראל: מפקד כוח רדואן חוסל בתקיפת צה"ל בביירות

אורן שלום

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי התקיפה נעשתה בתיאום עם ארה"ב. ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת: "לאף מחבל אין חסינות"

ביקור המשלחת מטעם הכנסת בטייוואן, 4 במאי 2026
סין איימה על חברי כנסת בעקבות ביקורם בטייוואן

אורן שלום

ביום שני האחרון קיימה משלחת של חברי הכנסת בועז טופורובסקי, מיקי לוי, יונתן מישרקי ורון כץ ביקור בטייוואן ונפגשה עם שר החוץ המקומי. דובר בשגרירות סין בישראל שלח איום ישיר

