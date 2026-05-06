ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה משותפת לפיה הורו על התקיפה: "לאף מחבל אין חסינות"
צה"ל תקף בביירות את מפקד כוח רדואן
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסמו הערב הודעה משותפת בה הצהירו כי הורו לחסל בביירות את מפקד כוח רדואן.
"בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו", נכתב.
בהודעה צוין כי "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות – ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון – כך עושים וכך נעשה".
