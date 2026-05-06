ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה משותפת לפיה הורו על התקיפה: "לאף מחבל אין חסינות"

אורן שלום | 6 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל תקף בביירות את מפקד כוח רדואן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסמו הערב הודעה משותפת בה הצהירו כי הורו לחסל בביירות את מפקד כוח רדואן.

"בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו", נכתב.

בהודעה צוין כי "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות – ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון – כך עושים וכך נעשה".

אתר התקיפה בביירות, 6 במאי 2026

אתר התקיפה בביירות, 6 במאי 2026 | צילום: Fadel ITANI / AFP via Getty Images

ביקור המשלחת מטעם הכנסת בטייוואן, 4 במאי 2026
סין איימה על חברי כנסת בעקבות ביקורם בטייוואן

אורן שלום

ביום שני האחרון קיימה משלחת של חברי הכנסת בועז טופורובסקי, מיקי לוי, יונתן מישרקי ורון כץ ביקור בטייוואן ונפגשה עם שר החוץ המקומי. דובר בשגרירות סין בישראל שלח איום ישיר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "אם איראן תסכים לתת את מה שסוכם, המבצע יסתיים; אם לא, ההפצצות יתחילו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב כתב את הדברים על רקע דיווחים על התקדמות מסוימת במשא ומתן. בערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר השיעי, נטען כי השיחות מתמקדות בשלב זה בניהול התנועה במצר הורמוז, ואינן עוסקות לעת עתה בסוגיית הגרעין

כוחות הביטחון הסורים במזרח סוריה, 22 בינואר 2026
המשטר הסורי פועל למגר חוליות של דאע"ש וחיזבאללה

דורון פסקין

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול "מזימה טרוריסטית רחבת היקף" ועל פירוק חוליה שלטענתו קשורה לחיזבאללה. במקביל, דווח כי כוחות הביטחון במדינה פתחו הלילה במבצע למעצר מבוקשים המזוהים עם דאע"ש

שר החוץ גדעון סער, 5 במאי 2026
גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

דורון פסקין

שלושת המוהלים חשודים כי ביצעו טקסים של ברית מילה ללא הסמכה רפואית. שר החוץ כינה את ההחלטה "אות קלון" והוסיף כי "בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות"

גורמים ביטחוניים מעריכים: הקרע בצמרת האיראנית מתרחב

יוני בן מנחם

הרקע להעמקת הקרע הוא המשבר הכלכלי המחריף בצל המצור הימי האמריקני. פזשכיאן סבור כי הדרך לשיקום המדינה עוברת בהגעה להסכם עם ארה"ב, בעוד משמרות המהפכה מציגים קו ניצי המתנגד לוויתורים נוספים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף

יוני בן מנחם

לדברי טראמפ, השהיית המבצע נועדה "לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא". גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אכן חלה התקדמות במגעים מול הדרג המדיני באיראן, אך מטילים ספק בכך שמשמרות המהפכה יסכימו לדרישות האמריקניות

