ביום שני האחרון קיימה משלחת של חברי הכנסת בועז טופורובסקי, מיקי לוי, יונתן מישרקי ורון כץ ביקור בטייוואן ונפגשה עם שר החוץ המקומי. דובר בשגרירות סין בישראל שלח איום ישיר

אורן שלום | 6 במאי 2026 | חדשות | 5 דק׳

סין איימה על חברי כנסת בעקבות ביקורם בטייוואן

ביום שני האחרון קיימה משלחת מטעם הכנסת ביקור רשמי בטייוואן ונפגשה עם שר החוץ של טייוואן וו ג'י-ג'ונג. במשלחת השתתפו חברי הכנסת מיקי לוי, בועז טופורובסקי, יונתן מישרקי ורון כץ.

לפי הודעת שגרירות טייוואן, במהלך הביקור דנו הצדדים בנושאים שונים, ובהם המצב האזורי במזרח התיכון, שיתופי פעולה בין טייוואן לישראל, וכן סוגיות של טכנולוגיה מתקדמת בעלות פוטנציאל גבוה, כגון בינה מלאכותית.

היום הגיב דובר בשגרירות סין בישראל לביקור, כינה את מעשיהם של חברי הכנסת "בזויים" ואיים: "אנו קוראים לחברי הכנסת הרלוונטיים לחדול מייד מדבריהם וממעשיהם השגויים, לא לזלזל בנחישות האיתנה של ממשלת סין והעם הסיני להגן על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית, ולא לחשוב שניתן לחצות קווים אדומים בשאלת טייוואן מבלי לשלם מחיר כלשהו".

ביקור המשלחת מטעם הכנסת בטייוואן, 4 במאי 2026 | צילום: אתר משרד החוץ של טייוואן

