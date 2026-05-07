נשיא איראן אמר היום את הדברים על רקע דיווחים שונים בנוגע למצבו של המנהיג העליון של איראן, ותהיות בנוגע למידת שליטתו במדינה
דורון פסקין | 7 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
פזשכיאן הצהיר כי נפגש לראשונה עם מוג'תבא ח'מינאי
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי נפגש עם המנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי – לראשונה מאז נבחר האחרון לרשת את אביו שחוסל.
בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים שונים בנוגע למצבו של ח'מינאי ותהיות בנוגע למידת מעורבותו והשפעתו על קבלת ההחלטות בהנהגה האיראנית.
הדברים פורסמו באתר הרשמי של נשיאות איראן ונאמרו במהלך מפגש שקיים פזשכיאן עם נציגי האיגודים והבזאר. פזשכיאן לא ציין מתי התקיימה הפגישה, אך לפי הודעת הנשיאות היא נמשכה קרוב לשעתיים וחצי.
