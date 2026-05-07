כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא איראן אמר היום את הדברים על רקע דיווחים שונים בנוגע למצבו של המנהיג העליון של איראן, ותהיות בנוגע למידת שליטתו במדינה

דורון פסקין | 7 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

פזשכיאן הצהיר כי נפגש לראשונה עם מוג'תבא ח'מינאי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי נפגש עם המנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי – לראשונה מאז נבחר האחרון לרשת את אביו שחוסל.

בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים שונים בנוגע למצבו של ח'מינאי ותהיות בנוגע למידת מעורבותו והשפעתו על קבלת ההחלטות בהנהגה האיראנית.

הדברים פורסמו באתר הרשמי של נשיאות איראן ונאמרו במהלך מפגש שקיים פזשכיאן עם נציגי האיגודים והבזאר. פזשכיאן לא ציין מתי התקיימה הפגישה, אך לפי הודעת הנשיאות היא נמשכה קרוב לשעתיים וחצי.

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן | צילום: Tasnimnews/Creative Commons, CC BY 4.0, EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
זירת החיסול של מפקד כוח רדואן בדאחיה בביירות אתמול | צילום: AFP via Getty Images
צה"ל הודיע רשמית כי מפקד כוח רדואן חוסל

אורן שלום

אחמד ע'אלב בלוט חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה בביירות

אתר התקיפה בביירות, 6 במאי 2026
הערכה בישראל: מפקד כוח רדואן חוסל בתקיפת צה"ל בביירות

אורן שלום

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי התקיפה נעשתה בתיאום עם ארה"ב. ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת: "לאף מחבל אין חסינות"

ביקור המשלחת מטעם הכנסת בטייוואן, 4 במאי 2026
סין איימה על חברי כנסת בעקבות ביקורם בטייוואן

אורן שלום

ביום שני האחרון קיימה משלחת של חברי הכנסת בועז טופורובסקי, מיקי לוי, יונתן מישרקי ורון כץ ביקור בטייוואן ונפגשה עם שר החוץ המקומי. דובר בשגרירות סין בישראל שלח איום ישיר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "אם איראן תסכים לתת את מה שסוכם, המבצע יסתיים; אם לא, ההפצצות יתחילו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב כתב את הדברים על רקע דיווחים על התקדמות מסוימת במשא ומתן. בערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר השיעי, נטען כי השיחות מתמקדות בשלב זה בניהול התנועה במצר הורמוז, ואינן עוסקות לעת עתה בסוגיית הגרעין

כוחות הביטחון הסורים במזרח סוריה, 22 בינואר 2026
המשטר הסורי פועל למגר חוליות של דאע"ש וחיזבאללה

דורון פסקין

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול "מזימה טרוריסטית רחבת היקף" ועל פירוק חוליה שלטענתו קשורה לחיזבאללה. במקביל, דווח כי כוחות הביטחון במדינה פתחו הלילה במבצע למעצר מבוקשים המזוהים עם דאע"ש

שר החוץ גדעון סער, 5 במאי 2026
גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

דורון פסקין

שלושת המוהלים חשודים כי ביצעו טקסים של ברית מילה ללא הסמכה רפואית. שר החוץ כינה את ההחלטה "אות קלון" והוסיף כי "בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות"

שתפו: