רצף חטיפות ותקיפות מול סומליה מחזיר את הפיראטיות הסומלית למפת הסיכונים של הספנות העולמית, ועלול להשפיע על הסחר העולמי

דורון פסקין | 7 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

איום הפיראטים הסומלים מתעורר מחדש | פרשנות

רצף חריג של חטיפות ותקיפות מול חופי סומליה ובאזור קרן אפריקה מחזיר בשבועיים האחרונים את הפיראטיות הסומלית למפת הסיכונים של הספנות העולמית.

ב-20 באפריל קיבל כוח המשימה הימי של האיחוד האירופי, EUNAVFOR Atalanta, דיווח ממשטרת הים של פונטלנד, האזור האוטונומי בצפון-מזרח סומליה, על חטיפת ספינת הדיג Alkhary 2 על ידי קבוצת פיראטים.

יום לאחר מכן דווח על אירוע נוסף: חטיפת מכלית הדלקים Honour 25. ב-22 באפריל שוחררה Alkhary 2 וצוותה לא נפגע, אך קבוצת הפיראטים נותרה על סיפון Honour 25. ב-26 באפריל אישרה Atalanta חטיפה נוספת של אוניית המטען Sward באזור החוף הצפוני של סומליה.

תיעוד מהיתקלות עם פיראטים בסמוך לחופי סומליה

תיעוד מהיתקלות עם פיראטים בסמוך לחופי סומליה

