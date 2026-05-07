איום הפיראטים הסומלים מתעורר מחדש | פרשנות

רצף חריג של חטיפות ותקיפות מול חופי סומליה ובאזור קרן אפריקה מחזיר בשבועיים האחרונים את הפיראטיות הסומלית למפת הסיכונים של הספנות העולמית.

ב-20 באפריל קיבל כוח המשימה הימי של האיחוד האירופי, EUNAVFOR Atalanta, דיווח ממשטרת הים של פונטלנד, האזור האוטונומי בצפון-מזרח סומליה, על חטיפת ספינת הדיג Alkhary 2 על ידי קבוצת פיראטים.