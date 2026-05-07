רצף חטיפות ותקיפות מול סומליה מחזיר את הפיראטיות הסומלית למפת הסיכונים של הספנות העולמית, ועלול להשפיע על הסחר העולמי
דורון פסקין | 7 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איום הפיראטים הסומלים מתעורר מחדש | פרשנות
רצף חריג של חטיפות ותקיפות מול חופי סומליה ובאזור קרן אפריקה מחזיר בשבועיים האחרונים את הפיראטיות הסומלית למפת הסיכונים של הספנות העולמית.
ב-20 באפריל קיבל כוח המשימה הימי של האיחוד האירופי, EUNAVFOR Atalanta, דיווח ממשטרת הים של פונטלנד, האזור האוטונומי בצפון-מזרח סומליה, על חטיפת ספינת הדיג Alkhary 2 על ידי קבוצת פיראטים.
יום לאחר מכן דווח על אירוע נוסף: חטיפת מכלית הדלקים Honour 25. ב-22 באפריל שוחררה Alkhary 2 וצוותה לא נפגע, אך קבוצת הפיראטים נותרה על סיפון Honour 25. ב-26 באפריל אישרה Atalanta חטיפה נוספת של אוניית המטען Sward באזור החוף הצפוני של סומליה.
