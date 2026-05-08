מפלגת "רפורמה לבריטניה" רשמה הישגים משמעותיים במעוזי הלייבור והשמרנים. ראש הממשלה קיר סטארמר: "התוצאות קשות ואין טעם לייפות את זה"
דורון פסקין | 8 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳
הבחירות המקומיות בבריטניה – מכה קשה ללייבור; הצלחה למפלגה של נייג'ל פרג'
בריטניה התעוררה הבוקר למפת בחירות שמערערת את הסדר הפוליטי הישן שהיה נהוג ברחבי הממלכה.
אף שלא מדובר בבחירות כלליות לפרלמנט בווסטמינסטר, אלא בגל רחב של בחירות מקומיות ואזוריות – לרשויות באנגליה, לראשי ערים, לפרלמנט הסקוטי ולפרלמנט הוולשי – המסר העולה מהתוצאות הראשונות חד וברור: מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר ספגה מכה קשה, בעוד רפורמה לבריטניה של נייג'ל פרג' מסתמנת כמנצחת הגדולה.
נכון לשעות הבוקר, לאחר ספירת תוצאות מכ-40 מתוך 136 מועצות באנגליה, רפורמה לבריטניה גרפה יותר מ-270 מושבים חדשים. במקביל, הלייבור איבדה למעלה מ-200 מושבים, השמרנים איבדו יותר מ-60, ואילו הליברל-דמוקרטים והירוקים רשמו התחזקות מתונה יותר.
