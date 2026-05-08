מפלגת "רפורמה לבריטניה" רשמה הישגים משמעותיים במעוזי הלייבור והשמרנים. ראש הממשלה קיר סטארמר: "התוצאות קשות ואין טעם לייפות את זה"

דורון פסקין | 8 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳

הבחירות המקומיות בבריטניה – מכה קשה ללייבור; הצלחה למפלגה של נייג'ל פרג'

בריטניה התעוררה הבוקר למפת בחירות שמערערת את הסדר הפוליטי הישן שהיה נהוג ברחבי הממלכה.

אף שלא מדובר בבחירות כלליות לפרלמנט בווסטמינסטר, אלא בגל רחב של בחירות מקומיות ואזוריות – לרשויות באנגליה, לראשי ערים, לפרלמנט הסקוטי ולפרלמנט הוולשי – המסר העולה מהתוצאות הראשונות חד וברור: מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר ספגה מכה קשה, בעוד רפורמה לבריטניה של נייג'ל פרג' מסתמנת כמנצחת הגדולה.

נכון לשעות הבוקר, לאחר ספירת תוצאות מכ-40 מתוך 136 מועצות באנגליה, רפורמה לבריטניה גרפה יותר מ-270 מושבים חדשים. במקביל, הלייבור איבדה למעלה מ-200 מושבים, השמרנים איבדו יותר מ-60, ואילו הליברל-דמוקרטים והירוקים רשמו התחזקות מתונה יותר.

יו''ר מפלגת רפורמה לבריטניה, נייג'ל פרג', 8 במאי 2026 | צילום: Dan Kitwood/Getty Images

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הגסת' בבית הלבן, וושינגטון די.סי., 26 במרץ 2026.
המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים; גורמים מדיניים מעריכים: הפערים עדיין גדולים

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי האיראנים מזהים את רצונו של טראמפ לסיים את המערכה, ולכן הם צפויים להמשיך למשוך זמן במשא ומתן ולנסות לרכך או למסמס את הדרישות האמריקניות

כוחות ארה"ב בסמוך למצר הורמוז, 20 באפריל 2026
חילופי אש הלילה במצר הורמוז; איראן וארה"ב מציגות גרסאות שונות

דורון פסקין

ארה"ב טוענת כי יירטה מתקפה איראנית על שלוש משחתות ותקפה מטרות צבאיות בתגובה; בטהראן מאשימים את וושינגטון בהפרת הפסקת האש כולל פגיעה במכלית נפט איראנית

ספינת התיירים MV Hondius, בה אירעה התפרצות ההנטה-וירוס, 3 במאי 2026
התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה

דורון פסקין

שמונה מקרי הדבקה זוהו על סיפון הספינה, בהם שלושה מקרי מוות; עם זאת, מומחים טוענים כי לא נראה שמדובר במגפה העולמית הבאה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן
פזשכיאן הצהיר כי נפגש לראשונה עם מוג'תבא ח'מינאי

דורון פסקין

נשיא איראן אמר היום את הדברים על רקע דיווחים שונים בנוגע למצבו של המנהיג העליון של איראן, ותהיות בנוגע למידת שליטתו במדינה

זירת החיסול של מפקד כוח רדואן בדאחיה בביירות אתמול | צילום: AFP via Getty Images
צה"ל הודיע רשמית כי מפקד כוח רדואן חוסל

אורן שלום

אחמד ע'אלב בלוט חוסל אתמול בתקיפה בדאחיה בביירות

אתר התקיפה בביירות, 6 במאי 2026
הערכה בישראל: מפקד כוח רדואן חוסל בתקיפת צה"ל בביירות

אורן שלום

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי התקיפה נעשתה בתיאום עם ארה"ב. ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת: "לאף מחבל אין חסינות"

