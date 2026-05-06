נשיא ארה"ב כתב את הדברים על רקע דיווחים על התקדמות מסוימת במשא ומתן. בערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר השיעי, נטען כי השיחות מתמקדות בשלב זה בניהול התנועה במצר הורמוז, ואינן עוסקות לעת עתה בסוגיית הגרעין

דורון פסקין | 6 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "אם איראן תסכים לתת את מה שסוכם, המבצע יסתיים; אם לא, ההפצצות יתחילו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם, וזו אולי הנחה גדולה, מבצע זעם אפי, שכבר הפך לאגדי, יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן.

"אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולצערנו הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם לכן".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע דיווחים לפיהם חלה התקרבות מסוימת במגעים בין ארה"ב לאיראן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום, מפי מקור פקיסטני, כי הצדדים קרובים להסכמה על מזכר בן כעמוד אחד שנועד לסיים את המלחמה במפרץ. לטענתו, "נסגור את זה בקרוב מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

כוחות הביטחון הסורים במזרח סוריה, 22 בינואר 2026
המשטר הסורי פועל למגר חוליות של דאע"ש וחיזבאללה

דורון פסקין

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול "מזימה טרוריסטית רחבת היקף" ועל פירוק חוליה שלטענתו קשורה לחיזבאללה. במקביל, דווח כי כוחות הביטחון במדינה פתחו הלילה במבצע למעצר מבוקשים המזוהים עם דאע"ש

שר החוץ גדעון סער, 5 במאי 2026
גדעון סער בתגובה חריפה נגד בלגיה בעקבות החלטה להעמיד לדין שלושה מוהלים יהודים

דורון פסקין

שלושת המוהלים חשודים כי ביצעו טקסים של ברית מילה ללא הסמכה רפואית. שר החוץ כינה את ההחלטה "אות קלון" והוסיף כי "בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות"

גורמים ביטחוניים מעריכים: הקרע בצמרת האיראנית מתרחב

יוני בן מנחם

הרקע להעמקת הקרע הוא המשבר הכלכלי המחריף בצל המצור הימי האמריקני. פזשכיאן סבור כי הדרך לשיקום המדינה עוברת בהגעה להסכם עם ארה"ב, בעוד משמרות המהפכה מציגים קו ניצי המתנגד לוויתורים נוספים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
טראמפ הודיע על עצירה זמנית של "מבצע חירות" בהורמוז; המצור הימי יישאר בתוקף

יוני בן מנחם

לדברי טראמפ, השהיית המבצע נועדה "לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו או לא". גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אכן חלה התקדמות במגעים מול הדרג המדיני באיראן, אך מטילים ספק בכך שמשמרות המהפכה יסכימו לדרישות האמריקניות

דובאי, 18 בדצמבר 2025
איחוד האמירויות הודיעה כי הירי מאיראן חודש

דורון פסקין

משרד ההגנה של האמירויות דיווח על ניסיונות ליירוט טילים וכטב"מים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי האמירויות הגבילה מחדש את המרחב האווירי, יומיים בלבד לאחר שחזרה לשגרה

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במסיבת העיתונאים היום
הגסת': "האיראנים לא שולטים במצר הורמוז; הפסקת האש לא הסתיימה"

אורן שלום

מזכיר המלחמה של ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש המטות המשולבים שאמר: "מאז תחילת הפסקת האש איראן תקפה כוחות אמריקנים מספר פעמים, אך כל התקיפות היו מתחת לסף של חידוש הלחימה"

