נשיא ארה"ב כתב את הדברים על רקע דיווחים על התקדמות מסוימת במשא ומתן. בערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר השיעי, נטען כי השיחות מתמקדות בשלב זה בניהול התנועה במצר הורמוז, ואינן עוסקות לעת עתה בסוגיית הגרעין
דורון פסקין | 6 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "אם איראן תסכים לתת את מה שסוכם, המבצע יסתיים; אם לא, ההפצצות יתחילו"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם, וזו אולי הנחה גדולה, מבצע זעם אפי, שכבר הפך לאגדי, יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן.
"אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולצערנו הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם לכן".
דבריו של טראמפ מגיעים על רקע דיווחים לפיהם חלה התקרבות מסוימת במגעים בין ארה"ב לאיראן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום, מפי מקור פקיסטני, כי הצדדים קרובים להסכמה על מזכר בן כעמוד אחד שנועד לסיים את המלחמה במפרץ. לטענתו, "נסגור את זה בקרוב מאוד".
