מפלגתו של נשיא ארגנטינה קיבלה כ-41% מהקולות והגדילה משמעותית את כוחה, מה שנחשב בארגנטינה לניצחון, למרות שעדיין לא מדובר ברוב. עם זאת, מיליי השיג את הרף שמעניק לו זכות וטו נשיאותית על יוזמות חקיקה של האופוזיציה

מיליי רשם הישג גדול בבחירות האמצע לפרלמנט, אך עדיין לא יחזיק ברוב

מפלגתו של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, "לה ליברטד אבנסה", היא המפלגה הגדולה ביותר בבחירות האמצע שנערכו אתמול לפרלמנט, עם 40.84% מהקולות, לאחר ספירת יותר מ-95% מהקלפיות. גוש האופוזיציה הפרוניסטי, "פוארסה פטריה", קיבל 31.67% מהקולות.

למרות מה שנחשב לניצחון מרשים, למיליי עדיין אין רוב בפרלמנט. עם זאת, תוצאות הבחירות מספקות למיליי הישג פוליטי משמעותי: המושבים החדשים שנוספו למפלגתו ולבני בריתו מעניקים להם לפחות שליש מבית הנבחרים, רף שמאפשר למיליי להחזיק בזכות וטו נשיאותית על יוזמות חקיקה של האופוזיציה.

בבחירות עמדו להצבעה 127 מתוך 257 מושבים בבית הנבחרים (הבית התחתון), וכן שליש ממושבי הסנאט – 24 מתוך 72. מפלגתו של מיליי גרפה 64 מושבים בבית התחתון ו-12 מושבים בסנאט. על פי עיתון "לה נסיון" הארגנטיני, בעקבות התוצאות מחזיקה כעת מפלגתו של מיליי ב-80 מושבים בבית הנבחרים (לעומת 37 בלבד קודם לכן), בעוד שהפרוניסטים שמרו על 99 מושבים שהיו להם.

בסנאט מחזיקה כעת מפלגת השלטון 20 מושבים – עלייה משמעותית לעומת שישה מושבים בלבד לפני הבחירות – אך היא עדיין מיעוט מול הרוב הפרוניסטי.

ההישג נחשב למפתיע לאור ההפסד שספגה המפלגה בבחירות האזוריות האחרונות בפרובינציית בואנוס איירס, שבה מרוכזים כ-40% מבעלי זכות ההצבעה במדינה. שיעור ההצבעה בבחירות אתמול עמד על 67.85% – הנמוך ביותר מאז חזרת הדמוקרטיה לארגנטינה בשנת 1983.

על בימת הניצחון בבואנוס איירס הכריז מיליי כי "עברנו את נקודת האל חזור – מתחילים לבנות ארגנטינה גדולה". הוא הודה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על "חבילת חילוץ" מובטחת בסך 40 מיליארד דולר, שתוארה על ידו כ"מהלך חסר תקדים", לאחר שממשל וושינגטון התנה את המשך הסיוע בניצחון בני בריתו של טראמפ בבואנוס איירס. טראמפ עצמו בירך על התוצאות ואמר כי מדובר ב"ניצחון סוחף".

במישור הכלכלי מגיע מיליי לפתיחת מושב החורף עם מומנטום פוליטי משמעותי המחזק את טענתו שמדיניות הצנע והקיצוצים הנרחבת שלו נושאת פרי. האינפלציה השנתית, שעמדה על יותר מ-200% בשנת 2023, ירדה לכ-30% בספטמבר 2025, והממשלה הציגה עודף תקציבי ראשון זה 14 שנה. הכלכלה אף רשמה צמיחה של 0.3% באוגוסט, לאחר שלושה חודשי נסיגה. מנגד, כוח הקנייה נשחק, למעלה מ-250 אלף משרות אבדו, ויותר מ-18 אלף עסקים נסגרו.

לשם ייצוב המטבע נאלצה הממשלה למכור יתרות מט"ח ולגייס הלוואה של 20 מיליארד דולר מקרן המטבע הבין-לאומית, שמתוכה כבר הועברו 14 מיליארד, לפני הפנייה לקבלת הסיוע מארה"ב.

מבחינה פרלמנטרית, מיליי עדיין תלוי בדילים נקודתיים עם מפלגות ימין-מרכז ליברליות ומפלגות אזוריות כדי לקדם רפורמות גדולות בתחומי ההפרטה, הדה-רגולציה ושוק העבודה. עם זאת, החזקת שליש מהמושבים בבית התחתון מגבילה את יכולת הפרוניסטים לבלום אותו באמצעות חקיקה נגדית. בסנאט, אף שהרוב עדיין בידי האופוזיציה, התוספת של 12 מושבים משפרת את עמדת הפתיחה של הנשיא להמשך כהונתו.