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לאחר טענות איראניות כי לא סוכם על פיקוח במתקני הגרעין, נשיא ארה"ב הבהיר כי "למרות מחאותיהם והצהרותיהם הכוזבות ההפוכות", איראן הסכימה לוויתורים משמעותיים

אורן שלום | 23 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "איראן הסכימה לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר; אם לא היו מסכימים, לא היה מתקיים כל משא ומתן נוסף"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social למגעים מול איראן ולחלק מהתנאים שסוכמו.

לדבריו, "למרות מחאותיהם והצהרותיהם הכוזבות ההפוכות, יחד עם התיפוף הבלתי פוסק של תקשורת הפייק ניוז, שעושה כל שביכולתה כדי להפוך את ניצחון ארה"ב לקטן וחסר משמעות ככל האפשר, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר עמוק אל תוך העתיד (אינסוף!!!)".

הוא טען כי "הדבר יבטיח 'יושר גרעיני'. אם הם לא היו מסכימים לכך, לא היה מתקיים כל משא ומתן נוסף! בהתבסס על כך ועל ויתורים משמעותיים נוספים שאיראן עושה, הסכמתי לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח, ללא מצור ימי נוסף. עם זאת, כל הספינות נותרות במקומן למקרה שיהיה צורך להטיל מחדש את המצור, דבר שנראה בשלב זה בלתי סביר ביותר".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 22 ביוני 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 22 ביוני 2026 | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

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