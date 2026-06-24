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ההחלטה עברה מוקדם יותר החודש גם בבית הנבחרים. עם זאת, לפי החוק האמריקני, ספק רב אם תהיה לה משמעות מעשית

אורן שלום | 24 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסנאט אישר החלטה לעצירת המלחמה עם איראן; טראמפ: "הצבעה מתוזמנת בצורה גרועה וחסרת משמעות"

הסנאט האמריקני העביר אמש החלטה המבקשת למנוע מכוחות ארה"ב להשתתף בפעולות עוינות נוספות נגד איראן, אלא אם יתקבל לכך אישור מהקונגרס.

ההחלטה אושרה ברוב של 50 תומכים מול 48 מתנגדים, לאחר שכבר עברה בבית הנבחרים ב-3 ביוני. אף שלרפובליקנים יש רוב בסנאט, ארבעה סנאטורים רפובליקנים – ראנד פול, סוזן קולינס, ביל קסידי וליסה מרקאוסקי – הצטרפו לדמוקרטים והצביעו בעדה.

מנגד, ממשל טראמפ טוען כי חוק סמכויות המלחמה, שעליו מבוססת ההחלטה, אינו מחייב במקרה זה, משום שמדובר ב"החלטה מקבילה". פסיקת בית המשפט העליון משנת 1983 קבעה כי כדי שלמהלך כזה יהיה תוקף משפטי, עליו לעבור לחתימת הנשיא, או לחלופין להטלת וטו מצדו. אם טראמפ אכן יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים בשני בתי הקונגרס כדי לעקוף אותו, מה שנראה בשלב זה כלא סביר במציאות הפוליטית הקיימת בארה"ב.

בניין הקונגרס האמריקני בוושינגטון

בניין הקונגרס האמריקני בוושינגטון | צילום: Joe Raedle/Getty Images

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