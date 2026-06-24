סגן שר החוץ האיראני: "אין כל תוכנית לאפשר גישה למתקנים ולחומרים הגרעיניים"

סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריב-אבאדי, דחה היום את דבריו של ראש סבא"א, רפאל גרוסי, בעניין חידוש הפיקוח באיראן.

בפוסט שפרסם ב-X כתב גריב-אבאדי כי "בשווייץ לא התקיימה כל פגישה עם גרוסי, למרות בקשתו". לדבריו, "אין גם כל תוכנית לגישה למתקנים שהותקפו ולחומרים הגרעיניים".