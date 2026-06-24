כאזם גריב-אבאדי אמר את הדברים על רקע דבריו של ראש סבא"א רפאל גרוסי לפיהם "יתקיימו בדיקות של פקחי הסוכנות במתקנים באיראן". לטענתו, סוגיות אלה "ייבחנו ויוכרעו רק במסגרת ההסכם הסופי"
דורון פסקין | 24 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
סגן שר החוץ האיראני: "אין כל תוכנית לאפשר גישה למתקנים ולחומרים הגרעיניים"
סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריב-אבאדי, דחה היום את דבריו של ראש סבא"א, רפאל גרוסי, בעניין חידוש הפיקוח באיראן.
בפוסט שפרסם ב-X כתב גריב-אבאדי כי "בשווייץ לא התקיימה כל פגישה עם גרוסי, למרות בקשתו". לדבריו, "אין גם כל תוכנית לגישה למתקנים שהותקפו ולחומרים הגרעיניים".
הוא הוסיף כי סוגיות אלה "ייבחנו ויוכרעו רק במסגרת ההסכם הסופי וכתוצאה מפעולה מעשית של הצד השני לסיום כל הסנקציות".
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