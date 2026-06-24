נוואף סלאם אמר כי ישנן מספר משימות מרכזיות בדרום לבנון שנוכחותו של כוח או"ם דרושה עבורן. מנדט יוניפי"ל צפוי להסתיים בסוף 2026, ולאחר מכן יחל הכוח בנסיגה הדרגתית
דורון פסקין | 24 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
ראש ממשלת לבנון: יש לשמר נוכחות של כוח או"ם בדרום גם לאחר יוניפי"ל
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הדגיש היום את הצורך בהמשך נוכחותו של כוח או"ם בדרום המדינה, במסגרת ההיערכות לתקופה שלאחר סיום פעילותו של יוניפי"ל.
מנדט יוניפי"ל הוארך בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם עד 31 בדצמבר 2026, ונקבע כי זו תהיה הארכתו האחרונה. לאחר מכן צפוי הכוח להפסיק את פעילותו ולהחל בתהליך נסיגה מסודר ובטוח מדרום לבנון, שאמור להסתיים בתוך שנה.
לפי סוכנות הידיעות הלאומית של לבנון, NNA, סלאם נפגש עם המתאם לעניינים הומניטריים של האו"ם בלבנון וממלא מקום המתאם המיוחד של הארגון, עמראן ריזה, וכן עם מפקד יוניפי"ל, הגנרל דיודאטו אבגנארה. הפגישה עסקה במעקב אחר ההכנות לשלב שלאחר יוניפי"ל.
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