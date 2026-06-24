ראש ממשלת לבנון: יש לשמר נוכחות של כוח או"ם בדרום גם לאחר יוניפי"ל

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הדגיש היום את הצורך בהמשך נוכחותו של כוח או"ם בדרום המדינה, במסגרת ההיערכות לתקופה שלאחר סיום פעילותו של יוניפי"ל.

מנדט יוניפי"ל הוארך בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם עד 31 בדצמבר 2026, ונקבע כי זו תהיה הארכתו האחרונה. לאחר מכן צפוי הכוח להפסיק את פעילותו ולהחל בתהליך נסיגה מסודר ובטוח מדרום לבנון, שאמור להסתיים בתוך שנה.