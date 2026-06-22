ואנס: איראן הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין גישה לאתרים; "הנחנו יסודות לעסקה סופית"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הודיע היום כי איראן הסכימה לאפשר לפקחים בין-לאומיים גישה לאתרי הגרעין שלה. דבריו נאמרו בתום יומיים של שיחות בשווייץ בין נציגים אמריקנים ואיראנים.

בשיחה עם עיתונאים בלוצרן, לפני שובו לוושינגטון, אמר ואנס כי המגעים יצרו בסיס להמשך המשא ומתן. "הנחנו יסודות טובים מאוד לעסקה סופית ומוצלחת", אמר. "העסקה הסופית היא הבית. הנחנו את היסודות, אבל עדיין לא בנינו את הבית. עם זאת, הנחנו יסודות מוצלחים שיכולים להוביל לתוצאה טובה עבור העם האמריקני".