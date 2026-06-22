סגן נשיא ארה"ב התייחס למגעים שהתנהלו בשוויץ, והדגיש כי הפערים טרם נסגרו. בנוגע לאיום של האיראנים לעזוב במהלך השיחות הוא אמר: "כאשר הם אומרים דברים שאינם נכונים, הנשיא יגיב, אני אגיב והאמריקנים יגיבו"
דורון פסקין | 22 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ואנס: איראן הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין גישה לאתרים; "הנחנו יסודות לעסקה סופית"
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, הודיע היום כי איראן הסכימה לאפשר לפקחים בין-לאומיים גישה לאתרי הגרעין שלה. דבריו נאמרו בתום יומיים של שיחות בשווייץ בין נציגים אמריקנים ואיראנים.
בשיחה עם עיתונאים בלוצרן, לפני שובו לוושינגטון, אמר ואנס כי המגעים יצרו בסיס להמשך המשא ומתן. "הנחנו יסודות טובים מאוד לעסקה סופית ומוצלחת", אמר. "העסקה הסופית היא הבית. הנחנו את היסודות, אבל עדיין לא בנינו את הבית. עם זאת, הנחנו יסודות מוצלחים שיכולים להוביל לתוצאה טובה עבור העם האמריקני".
ואנס הדגיש כי הצדדים עדיין לא הגיעו להסכם סופי. לדבריו, השיחות בשווייץ נועדו לגבש מסגרת להסכם קבע, שיביא לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן, שהחלה בסוף פברואר.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו