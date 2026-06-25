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גורמים בכירים בירושלים אומרים כי גורמים אמריקנים העבירו מסרים שלפיהם נשיא ארה"ב הביע בכמה הזדמנויות תמיכה עקרונית באפשרות שכוחות סוריים ייכנסו ללבנון. ברקע הדברים, כינס אמש ראש הממשלה דיון ביטחוני בעקבות הערכות כי נשיא סוריה בוחן דרכים להרחיב את השפעתו במדינה

יוני בן מנחם | 25 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שטראמפ מקדם מעורבות סורית בלבנון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר ב-16 ביוני בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי ישראל נלחמת בחיזבאללה זמן רב מדי, מתח ביקורת על הפלת בנייני מגורים והציע לאפשר לסוריה להתמודד עם ארגון הטרור. דברים דומים אמר בריאיון לפוקס ניוז ששודר ב-21 ביוני, בו אמר כי הוא שוקל להעביר את הטיפול בחיזבאללה לידי נשיא סוריה, אחמד א-שרע.

בתגובה לדברים אמר א-שרע, בריאיון לערוץ "אל-משהד", כי דבריו של טראמפ פורשו באופן שגוי, כאילו סוריה עומדת לפלוש ללבנון באופן מיידי. לדבריו, "יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אך איננו רוצים שלבנון כולה תמות. המדינה אינה יכולה להישאר לכודה בין מלחמת אזרחים לבין מלחמה עם ישראל. השיעים בלבנון זקוקים לשקט, לא לעוד פחד ועימותים. נשב עם חיזבאללה סביב אותו שולחן אם הדבר ישרת את האינטרסים של סוריה ולבנון גם יחד".

עוד אמר כי ישנם תנאים אובייקטיביים הנדרשים להשגת שלום אמיתי עם ישראל, וכי חיזבאללה גוזל מן המדינה הלבנונית את סמכות ההכרעה בענייני מלחמה ושלום.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בספטמבר 2025
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