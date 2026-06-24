בירושלים מזהים שינוי כיוון אמריקני: במקום משא ומתן ישיר בין ישראל ללבנון בלבד, דוחא מבקשת להוביל מסלול תיווך חדש – כחלק מהבנות אזוריות רחבות יותר בין וושינגטון לטהראן
יוני בן מנחם | 24 ביוני 2026 | חדשות | 4 דק׳
קטאר תיכנס לתיק הלבנוני? ארה"ב בוחנת ערוץ עקיף מול חיזבאללה | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות האחרונות בזירה הלבנונית, שעשויות להעיד על שינוי משמעותי באופן שבו מבקשת ארה"ב לנהל את המשבר בין ישראל ללבנון.
בעוד שעד לאחרונה הוצגו המגעים כתהליך דו-צדדי בחסות אמריקנית, כעת מסתמנת מציאות חדשה: הסוגיה הלבנונית משתלבת במערך רחב יותר של הבנות אזוריות, ובראשן המגעים בין וושינגטון לטהראן.
איראן מפעילה לחץ על ארה"ב באמצעות האיום לסגור את מצרי הורמוז, ומנסה להביא לשינוי במדיניות האמריקנית בלבנון, מה שעלול להשפיע על האפשרות לפרק את חיזבאללה מנשקו.
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