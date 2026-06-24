קטאר תיכנס לתיק הלבנוני? ארה"ב בוחנת ערוץ עקיף מול חיזבאללה | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות האחרונות בזירה הלבנונית, שעשויות להעיד על שינוי משמעותי באופן שבו מבקשת ארה"ב לנהל את המשבר בין ישראל ללבנון.

בעוד שעד לאחרונה הוצגו המגעים כתהליך דו-צדדי בחסות אמריקנית, כעת מסתמנת מציאות חדשה: הסוגיה הלבנונית משתלבת במערך רחב יותר של הבנות אזוריות, ובראשן המגעים בין וושינגטון לטהראן.