נשיא לבנון עם חידוש השיחות עם ישראל: "לא נקבל אלא את סיום הכיבוש"

ג'וזף עאון אמר בישיבה שכינס כי ההתפתחויות בימים האחרונים "הוכיחו את נכונות הבחירה שלנו ללכת למשא ומתן"
דורון פסקין | 23 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
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נשיא לבנון, ג'וזף עאון, כינס היום אחר הצהריים ישיבה בהשתתפות מפקד הצבא, הגנרל רודולף הייכל, וחברי הצוות המייעץ המלווה את המשא ומתן הלבנוני-אמריקני-ישראלי בוושינגטון.
לפי סוכנות הידיעות הלאומית של לבנון, הישיבה נועדה לעקוב אחר דיוני המשלחת הלבנונית, הכוללת נציגים מהתחום הדיפלומטי והצבאי, במסגרת הסבב החמישי של המשא ומתן.
בפתח הישיבה אמר עאון כי ההתפתחויות בימים האחרונים "הוכיחו את נכונות הבחירה שלנו ללכת למשא ומתן, משום שזהו האמצעי היחיד המקובל בעולם כולו להשגת היעדים הלאומיים ולהשבת מלוא הזכויות. לכן יצאנו היום, וביומיים הקרובים, לסבב חדש שאנו מקווים שיהיה מכריע בדרך להשגת מבוקשנו, לטובת מולדתנו ועמנו".
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