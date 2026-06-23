נשיא לבנון עם חידוש השיחות עם ישראל: "לא נקבל אלא את סיום הכיבוש"

ראש הממשלה הדגיש בהצהרה שפרסם כי הוא "עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה"