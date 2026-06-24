קאליבף: "מזכר איסלאמאבאד הפך להצהרת הכישלון של אמריקה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, הציג היום בבאקו את מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב כהישג איראני וכהוכחה לכך שוושינגטון נאלצה להכיר בזכויותיה של טהראן בעקבות המלחמה.

בנאום שנשא בכינוס ה-20 של איחוד הפרלמנטים של המדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, אמר קאליבף כי "מזכר ההבנות של איסלאמאבאד הפך להצהרת הכישלון של אמריקה".