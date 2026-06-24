יו"ר הפרלמנט האיראני, העומד בראש צוות המשא ומתן מול ארה"ב, התייחס במהלך כינוס בבאקו להבנות שהושגו עד כה
דורון פסקין | 24 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
קאליבף: "מזכר איסלאמאבאד הפך להצהרת הכישלון של אמריקה"
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, הציג היום בבאקו את מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב כהישג איראני וכהוכחה לכך שוושינגטון נאלצה להכיר בזכויותיה של טהראן בעקבות המלחמה.
בנאום שנשא בכינוס ה-20 של איחוד הפרלמנטים של המדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, אמר קאליבף כי "מזכר ההבנות של איסלאמאבאד הפך להצהרת הכישלון של אמריקה".
לטענתו, "מזכר ההבנות של איסלאמאבאד לא היה תוצאה של לחץ וכפייה, אלא תוצאה של ההתנגדות והעוצמה של העם האיראני האמיץ", אמר. לדבריו, "הבנות איסלאמאבאד הראו שדיאלוג מביא לתוצאה כאשר הצד השני מוותר על הניסיון לכפות את רצונו על עם תרבותי ומקבל את זכויותינו".
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