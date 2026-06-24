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במהלך ביקורו ביפן, התייחס רפאל גרוסי בריאיון לאתר NHK היפני לנושא הפיקוח באיראן וטען כי הוא חלק מההבנות בין וושינגטון לטהראן. דבריו מגיעים לאחר שאתמול הושמעו הכחשות איראניות בנושא

אורן שלום | 24 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש סבא"א: יתקיימו בדיקות של פקחי הסוכנות במתקני הגרעין באיראן

יו"ר סבא"א, רפאל גרוסי, התייחס במהלך ביקורו ביפן למצב העניינים בנושא פיקוח הסוכנות על אתרי הגרעין באיראן. את הדברים אמר בריאיון לאתר NHK היפני.

גרוסי טען כי "יתקיימו בדיקות של פקחי הסוכנות במתקנים באיראן. אנחנו חושבים שככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך ייטב, במיוחד משום שלהסכם הזה יש מסגרת זמן של 60 יום, ולכן נצטרך לעבוד בלי לאבד זמן רב".

בכתבה שפורסמה ציין גרוסי כי העדיפות העליונה היא לאשר את מיקומו של האורניום המועשר לרמה גבוהה. הוא ציין כי לסבא"א יש מושג היכן החומר עשוי להימצא, אך חשוב שאיראן תמסור לסוכנות את מיקומו.

מנכ"ל הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, 8 ביוני 2026

מנכ"ל הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, 8 ביוני 2026 | צילום: Joe Klamar / AFP via Getty Images

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