ראש סבא"א: יתקיימו בדיקות של פקחי הסוכנות במתקני הגרעין באיראן

יו"ר סבא"א, רפאל גרוסי, התייחס במהלך ביקורו ביפן למצב העניינים בנושא פיקוח הסוכנות על אתרי הגרעין באיראן. את הדברים אמר בריאיון לאתר NHK היפני.

גרוסי טען כי "יתקיימו בדיקות של פקחי הסוכנות במתקנים באיראן. אנחנו חושבים שככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך ייטב, במיוחד משום שלהסכם הזה יש מסגרת זמן של 60 יום, ולכן נצטרך לעבוד בלי לאבד זמן רב".