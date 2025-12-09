רגע לפני שגיליון 400 יורד לדפוס, שוחחנו עם המנכ״ל והיו״ר דור לוינטר על החזון שמניע את אפוק, על הגורמים שמאחורי הצמיחה המרשימה – וגם על מה שמצפה לנו בהמשך
"אנחנו קהילה גדולה – עשרות אלפים בחרו לתמוך בעיתונות מסוג אחר"
ספר על עצמך – בפן האישי וגם המקצועי, מה הוביל אותך דווקא לעולם התקשורת?
אני נשוי לדיקלה ואבא לשניים – הראל בן 11 ועדן בת 9 – והם לחלוטין העוגן שלי. האמת היא שההורות, ובמיוחד הדרך שאנחנו עושים עם הראל שנמצא על הספקטרום, לימדו אותי הרבה מאוד על תקשורת. הוא מזכיר לי כל יום כמה קל להניח הנחות, וכמה חשוב לעצור, להיות סבלני, להקשיב באמת. זה שיעור שאני לוקח איתי גם לעבודה.
הגעתי לעולם התקשורת בדרך קצת עקיפה. שירתתי כקצין בשריון, ואני תמיד מספר שבאיזשהו שלב "נפצעתי מכדור במהלך פעילות". זה היה כדור שפגע לי בשורש כף היד במהלך משחק כדורגל וסיבך אותי עם ניתוח ושיקום לא קצר.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו