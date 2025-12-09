"אנחנו קהילה גדולה – עשרות אלפים בחרו לתמוך בעיתונות מסוג אחר"

ספר על עצמך – בפן האישי וגם המקצועי, מה הוביל אותך דווקא לעולם התקשורת?

אני נשוי לדיקלה ואבא לשניים – הראל בן 11 ועדן בת 9 – והם לחלוטין העוגן שלי. האמת היא שההורות, ובמיוחד הדרך שאנחנו עושים עם הראל שנמצא על הספקטרום, לימדו אותי הרבה מאוד על תקשורת. הוא מזכיר לי כל יום כמה קל להניח הנחות, וכמה חשוב לעצור, להיות סבלני, להקשיב באמת. זה שיעור שאני לוקח איתי גם לעבודה.