מדוע צ'אק נוריס לא באמת מת

כאשר הופיעה בחודש שעבר הידיעה על מותו של צ'אק נוריס, התגובה ברחבי העולם הייתה הכחשה גורפת. לא בגלל ההלם שבידיעה, אלא משום שעצם המשפט "צ'אק נוריס מת" נשמע אבסורדי ופרדוקסלי: צ'אק נוריס הרי לא יכול למות.

קרלוס ריי "צ'אק" נוריס נולד ב-1940, שירת בחיל האוויר האמריקני, החל ללמוד אומנויות לחימה בתקופת שירותו בקוריאה, ובהמשך הפך לאלוף קראטה, לכוכב קולנוע וטלוויזיה, ולאחד הסמלים המזוהים ביותר עם דמות הגבר הקשוח בתרבות הפופולרית האמריקנית.