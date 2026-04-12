כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כיצד הפכה דמותו של כוכב הפעולה לאגדה שהמציאות כבר לא יכולה להרוג

ד"ר משה רט | 12 באפריל 2026 | מחשבות | 4 דק׳

מדוע צ'אק נוריס לא באמת מת

כאשר הופיעה בחודש שעבר הידיעה על מותו של צ'אק נוריס, התגובה ברחבי העולם הייתה הכחשה גורפת. לא בגלל ההלם שבידיעה, אלא משום שעצם המשפט "צ'אק נוריס מת" נשמע אבסורדי ופרדוקסלי: צ'אק נוריס הרי לא יכול למות.

קרלוס ריי "צ'אק" נוריס נולד ב-1940, שירת בחיל האוויר האמריקני, החל ללמוד אומנויות לחימה בתקופת שירותו בקוריאה, ובהמשך הפך לאלוף קראטה, לכוכב קולנוע וטלוויזיה, ולאחד הסמלים המזוהים ביותר עם דמות הגבר הקשוח בתרבות הפופולרית האמריקנית.

בשני העשורים האחרונים, צמחה ברשת התופעה של "עובדות צ'אק נוריס", שהעצימו את דמותו לממדים מיתולוגיים מוגזמים במכוון: "צ'אק נוריס לא עושה שכיבות סמיכה, הוא דוחף את העולם למטה"; "צ'אק נוריס לא מציית לחוק, החוק מציית לצ'אק נוריס"; "צ'אק נוריס לא מת, כי מלאך המוות פוחד להתקרב אליו".

צ'אק נוריס

צילום: Jeff Golden/Getty Images

שתפו: