בסנט ל‑NBC: "הפיקוד האיראני בכאוס"; וושינגטון מציגה את הירי לעבר דייגו גרסיה כצעד של ייאוש

שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, אמר היום בראיון ל‑NBC כי ממשל טראמפ מתכוון להמשיך בלחץ הצבאי על איראן, והגן על הקו התקיף של הבית הלבן באמירה כי "לפעמים צריך להסלים כדי להביא לדה-אסקלציה".

במהלך הריאיון טען בסנט כי לארה"ב יש "די כסף" לממן את המלחמה, גם אם הממשל יבקש מימון משלים מהקונגרס להמשך הלחימה.