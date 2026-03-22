בסנט ל‑NBC: "הפיקוד האיראני בכאוס"; וושינגטון מציגה את הירי לעבר דייגו גרסיה כצעד של ייאוש
שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, אמר היום בראיון ל‑NBC כי ממשל טראמפ מתכוון להמשיך בלחץ הצבאי על איראן, והגן על הקו התקיף של הבית הלבן באמירה כי "לפעמים צריך להסלים כדי להביא לדה-אסקלציה".
במהלך הריאיון טען בסנט כי לארה"ב יש "די כסף" לממן את המלחמה, גם אם הממשל יבקש מימון משלים מהקונגרס להמשך הלחימה.
בסנט השתמש בדימוי חריף במיוחד והשווה את המצב בצמרת האיראנית ל"בונקר של היטלר": "מערכת הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני נמצאת בכאוס. זה כמו הבונקר של היטלר. היטלר מת. הימלר מת. גרינג מת. רוב מה שאתם רואים הן פעולות של זאבים בודדים".
