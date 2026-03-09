כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כיצד הרצון להיות פתוחים ומכילים עלול להסתיים בהכחשת הרוע, בהכלתו – ולבסוף בהפיכה אליו

ד"ר משה רט | 9 במרץ 2026 | מחשבות | 5 דק׳

הפרדוקס של הסובלנות

״אלמלא יצר הרע, לא בנה אדם בית ולא נשא אישה ולא הוליד בנים" (מדרש רבה, בראשית ט, ז). המשפט הזה של חז"ל נשמע מפתיע, אך הוא מניח את התשתית לאחת התובנות המורכבות ביותר על הקיום האנושי: ההכרה בכך שגם הכוחות האפלים שבאדם אינם בהכרח תקלה בבריאה, אלא חומר גלם שיכול להפוך לבניין או לחורבן.

מנקודת מבט יהודית, היצר הרע אינו נובע מ"אל אחר" או מ"באג" בבריאה, אלא מהווה "פיצ'ר" שלה – אנרגיה גולמית, חיונית ואפילו יצירתית, שבלעדיה העולם היה נותר קפוא וחסר חיות. אלא שכאן בדיוק טמון המבחן העליון של כל חברה חפצת חיים: היכולת להבחין בין האנרגיה היצרית המניעה את העולם, לבין הרוע המוחלט המבקש להחריבו.

זהו לא רק רעיון תיאולוגי, אלא גם מבחן פוליטי, תרבותי ואזרחי. בדורות האחרונים נדמה כי דווקא במקום שבו ביקשו לרומם את האדם באמצעות פתיחות, סובלנות וזהירות משיפוטיות – הלכה וצמחה לעתים חולשה מסוג אחר: קושי הולך וגובר לקרוא לרע בשמו.

תמונת אילוסטרציה: מגזין אפוק

תמונת אילוסטרציה: מגזין אפוק

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
אחרי האזעקה: הקרב האמיתי מתרחש בראש

דינה גורדון

אותו מקלט, אותו צו מילואים ואותה מציאות שוחקת – בין פסימיות לאופטימיות לא עומדת סיסמה, אלא סגנון הסבר שניתן לשנות

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
לא הכסף, לא השלטון – המשחק

ד"ר משה רט

למה מיליארדרים, מלכים ומנהיגים ממשיכים להסתכן גם כשכבר ניצחו – ומה זה אומר על כולנו

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
אחרי קץ ההיסטוריה: חזרתה של המלחמה

ד"ר משה רט

מדוע מלחמה היא מחלה כרונית של האנושות, וכיצד חברה חפצת חיים צריכה להיערך אליה

האם אני רק ממלא פונקציה מקצועית על פי חוזה יבש, ותו לא – או שאני "אח" או "חבר" של האנשים שסביבי
אח לא עושה דבר כזה: נסיעה אחת שמציבה מראה לחברה כולה

ד"ר משה רט

כיצד הפכנו מחברה של אחים לחברה של חוזים, ומה המחיר האנושי של המעבר הזה

האנטרופיה של המוסר
האנטרופיה של המוסר: מדוע הרוע תמיד יוזם והטוב רק מגיב?

ד"ר משה רט

חז"ל, פסיכולוגיה מודרנית והיסטוריה צבאית – כולם מצביעים על אותו לקח: הטוב לא ינצח אם ימשיך לחכות לרוע שיפעל ראשון

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
מה קורה כש"דילמת הקרונית" יורדת לפסים אישיים | דעה 

ד"ר משה רט

האם נכון להקריב יחיד למען רבים – גם כשזה הבן שלך? המאבק בין רגש לצדק, בין מדינה למשפחה

שתפו: