נשיא ארה"ב התייחס להצהרתו על מגעים מול איראן: "אנחנו פועלים במסגרת של תקופה בת חמישה ימים. אם זה ילך טוב, נסיים את העניין הזה. אם לא, פשוט נמשיך להפציץ מכל הלב"
טראמפ: "יש לנו סיכוי רציני מאוד להגיע להסכם; אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל שם"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בתדרוך לכתבים לפני עלייתו למטוס הנשיאותי למצב מול איראן, ולמגעים עליהם הצהיר מוקדם יותר היום שלטענתו מתנהלים בין המדינות.
טראמפ התייחס לזהות האנשים איתם נמצאת ארה"ב בקשר ואמר כי "אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל". לדבריו, לא מדובר במנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי: "אף אחד לא שמע מהבן. מדי פעם רואים הצהרה, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא בכלל חי".
בהמשך הוא ציין כי "כל אנשי המשטר חוסלו, אז הם בעצם מתחילים מחדש. יש באופן אוטומטי שינוי משטר. אנחנו מתמודדים עם כמה אנשים שאני מוצא שהם מאוד סבירים, מאוד יציבים. האנשים מבפנים יודעים מי הם. הם מאוד מוערכים, ואולי אחד מהם יהיה בדיוק מה שאנחנו מחפשים".
