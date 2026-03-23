טראמפ: "יש לנו סיכוי רציני מאוד להגיע להסכם; אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל שם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בתדרוך לכתבים לפני עלייתו למטוס הנשיאותי למצב מול איראן, ולמגעים עליהם הצהיר מוקדם יותר היום שלטענתו מתנהלים בין המדינות.

טראמפ התייחס לזהות האנשים איתם נמצאת ארה"ב בקשר ואמר כי "אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל". לדבריו, לא מדובר במנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי: "אף אחד לא שמע מהבן. מדי פעם רואים הצהרה, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא בכלל חי".