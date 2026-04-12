בעידן של תגובות מיידיות, כותרות מתחלפות וסערות בלתי פוסקות, אולי החוכמה האמיתית נמצאת דווקא במקום אחר

צוות אפוק | 12 באפריל 2026 | חברה והיסטוריה | 7 דק׳

האמנות של לא לגבש דעה

כל מי שמצא את עצמו לאחרונה במקלט מלא אנשים, או סתם הגיע לארוחת שישי משפחתית בין אזעקות, יודע שככמות האנשים – כמות הדעות וההערכות – על אם, איך ומתי המשטר האיראני יקרוס, מה כוונותיו האמיתיות של הנשיא טראמפ מאחורי הצהרותיו הנועזות, מי ינצח בבחירות, ומה יהיה עם ביטויי האנטישמיות בעולם.

החדשות הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מחיינו, ואיתן הופיעה נורמה חדשה שממדיה מתעצמים עוד ועוד ברשתות החברתיות: כותרת עולה, סרטון מתחיל לרוץ, מישהו מפרסם פוסט זועם, מישהו אחר מעלה "שרשור שעושה סדר", ובתוך דקות נוצרת תחושה שאי אפשר פשוט לראות את הדבר הזה קורה ולא להגיב. צריך למקם את עצמנו – לפרש, לשפוט ולהכריע.

אט אט מתבססת בחברה ההנחה הלא-מודעת שאדם מעורב וערני, הוא אדם שיש לו עמדה מיידית על כל דבר. על החלטה של בית משפט במדינה רחוקה, על סערה תרבותית שהחלה לפני שעה, על עוד תקרית פוליטית, על עוד מלחמת רשת, על עוד פרשה מתגלגלת שאיש עדיין לא באמת מבין.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
"ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים" – האמנם?

איל לוינטר

הקלישאה שלפיה "ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים" נשמעת חכמה מפני שיש בה גרעין של אמת. אבל בפועל, כאשר בודקים את האופן שבו בני אדם זוכרים את העבר, היא פשוט לא מחזיקה

קונור מקגרגור (מימין מקדימה) וחביב נורמגומדוב במסיבת עיתונאים שנערכה בניו יורק כשבועיים לפני הקרב
הסוד השמור של הלוחמים הגדולים

מאיה מזרחי

מן ה-MMA ועד אמנויות הלחימה הקלאסיות, מה באמת מגדיר עוצמה?

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
קללת קסנדרה: האזהרות שאנו מעדיפים לא לשמוע

בר בולנדי

הטרגדיה הגדולה של יחידים ושל חברות אינה עיוורון מוחלט, אלא הסירוב לראות את מה שכבר נאמר, כבר נרמז, וכבר מאיים להתממש

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
עונשו של הזיכרון המושלם

ישראל נמדר

במשך אלפי שנים פחדנו לאבד זיכרונות, היום אנחנו מבינים שאולי כדאי להתחיל לפחד דווקא לשמור עליהם

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
כך, לפי הטענות, בונה סין מאגר עתידי של מצביעים "רדומים" בבחירות האמריקניות

יאן יקיאלק, צוות אפוק

מתיירות לידה ופונדקאות ועד הכשרות טייסים: העיתונאי החוקר פיטר שווייצר טוען כי סין למדה לנצל מנגנונים אזרחיים כדי לבנות השפעה ארוכת טווח בתוך ארה"ב | ריאיון

 ד"ר ג'יי בהטצ'ריה, ראש ה-NIH החדש
האיש שמחליט מה ייחקר – ומה יישאר בחושך: "המדע הפך לכלי פוליטי"

יאן יקיאלק, צוות אפוק

בראש הגוף שמממן את המחקר הרפואי בארה"ב וברחבי העולם עומד עכשיו ד"ר ג'יי בהטצ'ריה, והוא בא "לתקן" את השיטה מהיסוד. בריאיון מיוחד הוא מדבר על מימון המעבדה בווהאן, על מענקי מחקר שהותנו ב"קוד פוליטי", על נפגעי החיסונים – וגם על מחקר חדש שעשוי להוביל לשינוי פרדיגמה בטיפול ב-ADHD

