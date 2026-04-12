האמנות של לא לגבש דעה

כל מי שמצא את עצמו לאחרונה במקלט מלא אנשים, או סתם הגיע לארוחת שישי משפחתית בין אזעקות, יודע שככמות האנשים – כמות הדעות וההערכות – על אם, איך ומתי המשטר האיראני יקרוס, מה כוונותיו האמיתיות של הנשיא טראמפ מאחורי הצהרותיו הנועזות, מי ינצח בבחירות, ומה יהיה עם ביטויי האנטישמיות בעולם.

החדשות הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מחיינו, ואיתן הופיעה נורמה חדשה שממדיה מתעצמים עוד ועוד ברשתות החברתיות: כותרת עולה, סרטון מתחיל לרוץ, מישהו מפרסם פוסט זועם, מישהו אחר מעלה "שרשור שעושה סדר", ובתוך דקות נוצרת תחושה שאי אפשר פשוט לראות את הדבר הזה קורה ולא להגיב. צריך למקם את עצמנו – לפרש, לשפוט ולהכריע.