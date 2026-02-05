כניסה
למה מיליארדרים, מלכים ומנהיגים ממשיכים להסתכן גם כשכבר ניצחו – ומה זה אומר על כולנו

ד"ר משה רט | 5 בפברואר 2026 | מחשבות | 4 דק׳

לא הכסף, לא השלטון – המשחק

מדי פעם אנו שומעים על עשירים גדולים, מולטי-מיליונרים או מיליארדרים, שהסתבכו באיזו עסקה כושלת ומצאו את עצמם קורסים ומאבדים חלק מהונם. תמיד תהיתי מה גורם לאנשים להגיע למצב כזה. הרי כבר היה להם מספיק כסף כדי לחיות בעושר וברווחה עד סוף ימיהם, הם וילדיהם ונכדיהם; מדוע הם ממשיכים לרדוף אחרי עוד עסקאות ועוד רווחים, תוך כדי סיכון עצמי, במקום לפרוש וליהנות ממה שהשיגו?

שאלות דומות הטרידו אותי כאשר קראתי על מלכים ומנהיגים שונים בהיסטוריה, שהשקיעו מאמצים אדירים כדי להגיע לשלטון, או ניהלו מלחמות דמים מתישות סביב איזו פיסת אדמה.

אם נבחן את העולם דרך הפריזמה המקובלת של רציונליות תועלתנית, המעשים הללו נראים כמעט מטורפים. הרי מעבר לרף מסוים, הדולר הנוסף אינו משפר את איכות החיים, והשליטה על עוד חבל ארץ רק מערימה קשיים לוגיסטיים וביטחוניים. מי צריך את כאב הראש הזה?

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

