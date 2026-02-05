אחרי קץ ההיסטוריה: חזרתה של המלחמה

בסוף המאה ה-20, עם דעיכתה של המלחמה הקרה ונפילת חומת ברלין, נדמה היה שהעולם עומד על סיפו של עידן חדש, נקי מהמאבקים האידיאולוגיים הגדולים שקרעו אותו עד כה.

על רקע זה הופיעו שתי גישות מנוגדות, שהפכו למצפן של השיח הגיאו-פוליטי בעשורים הבאים. מן העבר האחד ניצב פרנסיס פוקויאמה, שטבע את המושג "קץ ההיסטוריה". פוקויאמה סבר שניצחונו של הליברליזם המערבי על פני הגוש הקומוניסטי סימן את נקודת הסיום של האבולוציה האידיאולוגית האנושית. מכאן ואילך, הדמוקרטיה הליברלית תתפשט ללא מעצורים בכל מדינות העולם, וסכסוכים מדיניים יהיו מוגבלים בהיקפם ובעוצמתם.