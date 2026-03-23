טראמפ הודיע על דחיית האולטימטום לאיראן בחמישה ימים; "מתקיימות שיחות טובות מול איראן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מסר היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי האולטימטום של 48 שעות שהציב לאיראן יוארך לחמישה ימים בעקבות שיחות שניהל עם איראן לסיום הלחימה.

"אני שמח לדווח כי ארה"ב ואיראן קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופוריות מאוד בנוגע לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו במזרח התיכון", כתב טראמפ.