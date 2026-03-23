נשיא ארה"ב הודיע בפוסט שפרסם כי השיחות נוגעות "לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו במזרח התיכון"
טראמפ הודיע על דחיית האולטימטום לאיראן בחמישה ימים; "מתקיימות שיחות טובות מול איראן"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מסר היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי האולטימטום של 48 שעות שהציב לאיראן יוארך לחמישה ימים בעקבות שיחות שניהל עם איראן לסיום הלחימה.
"אני שמח לדווח כי ארה"ב ואיראן קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופוריות מאוד בנוגע לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו במזרח התיכון", כתב טראמפ.
הוא הוסיף: "בהתבסס על האופי והנימה של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך כל השבוע, הנחיתי את משרד המלחמה לדחות כל תקיפה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחתן של הפגישות והשיחות המתמשכות".
