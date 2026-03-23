על רקע הדיווחים על ירי לבסיס דייגו גרסיה, ראש ממשלת בריטניה הבהיר כי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה
סטארמר: אין אינדיקציה שאיראן מכוונת לבריטניה; לונדון בוחנת בזהירות את שאלת הורמוז
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר היום כי אין כל הערכה מודיעינית שלפיה איראן מכוונת את צעדיה נגד בריטניה עצמה. לדבריו, לונדון מבצעת הערכות מצב שוטפות, ובשלב זה לא עולה מהן כי הממלכה נמצאת על הכוונת האיראנית.
סטארמר הוסיף כי כל מהלך לפתיחה מחדש של מצרי הורמוז מחייב בחינה זהירה וגיבוש תוכנית ישימה, וכי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה.
הדברים נאמרו לאחר דיווחים בסוף השבוע שלפיהם איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר הבסיס המשותף לארה"ב ולבריטניה בדייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי.
