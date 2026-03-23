על רקע הדיווחים על ירי לבסיס דייגו גרסיה, ראש ממשלת בריטניה הבהיר כי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה

צוות אפוק | 23 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

סטארמר: אין אינדיקציה שאיראן מכוונת לבריטניה; לונדון בוחנת בזהירות את שאלת הורמוז

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר היום כי אין כל הערכה מודיעינית שלפיה איראן מכוונת את צעדיה נגד בריטניה עצמה. לדבריו, לונדון מבצעת הערכות מצב שוטפות, ובשלב זה לא עולה מהן כי הממלכה נמצאת על הכוונת האיראנית.

סטארמר הוסיף כי כל מהלך לפתיחה מחדש של מצרי הורמוז מחייב בחינה זהירה וגיבוש תוכנית ישימה, וכי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה.

הדברים נאמרו לאחר דיווחים בסוף השבוע שלפיהם איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר הבסיס המשותף לארה"ב ולבריטניה בדייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 16 במרץ 2026 | צילום: Brook Mitchell / POOL / AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 17 במרץ 2026
טראמפ הודיע על דחיית האולטימטום לאיראן בחמישה ימים; "מתקיימות שיחות טובות מול איראן"

צוות אפוק

נשיא ארה"ב הודיע בפוסט שפרסם כי השיחות נוגעות "לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו במזרח התיכון". מנגד, באיראן הכחישו כי מתקיימות שיחות

כוחות כבאות בזירת האירוע בשכונת גולדרס גרין בלונדון, 23 במרץ 2026
לונדון: ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי הוצתו

צוות מגזין אפוק

המשטרה הבריטית חוקרת את ההצתה בגולדרס גרין כפשע שנאה אנטישמי. מאז 9 במרץ דווח גם על פיצוץ בבית כנסת בליאז', הצתה בבית כנסת ברוטרדם, פיצוץ ליד בית ספר יהודי באמסטרדם ומזימה אנטישמית שסוכלה בצרפת

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, 5 במרץ 2026
מפקד סנטקום לאזרחי איראן: "הישארו בבתים לעת עתה"; בהמשך "יהיה סימן ברור לצאת"

צוות מגזין אפוק

אדמירל בראד קופר התייחס בריאיון לערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" ללחימה באיראן ולעיתוי בו העם ייקרא לצאת לרחובות. שגריר ישראל בארה"ב אמר ל-CNN: המערכה תסתיים רק כאשר "לא תהיה ישות בטהראן" שתאיים על האזור

זירת הפגיעה במשגב עם
צה"ל: "עופר מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו"

צוות מגזין אפוק

לפי תחקיר ראשוני, מוסקוביץ ז"ל נהרג מירי ארטילרי שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון | דיווח מתעדכן

מנהל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית, פתיח בירול, 6 במרץ 2026
מנהל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית: המלחמה במפרץ יוצרת מחסור יומי של 11 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

פתיח בירול ציין כי עד כה "לפחות 40 מתקני אנרגיה באזור נפגעו בצורה קשה, בתשע מדינות שונות".

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 12 בפברואר 2026
רוטה מגבה את טראמפ מול איראן: נטרול הגרעין ומערך הטילים חיוני

צוות מגזין אפוק

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר כי הברית עדיין בודקת את הטענה הישראלית שלפיה איראן מחזיקה ביכולת לפגוע בפריז, ברלין ורומא

