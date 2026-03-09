הפסיכולוגיה של יצירת קשרים חדשים והשגת חברים כמבוגרים עסוקים

1. כשאין זמן לחברים

ק.ס. לואיס, מחבר סדרת "דברי ימי נרניה", כתב על ג’.ר.ר. טולקין, מחבר "שר הטבעות", ביום שבו נפגשו לראשונה בפקולטה לאנגלית באוניברסיטת אוקספורד: "אין בו נזק". באותם ימים הם היו כמעט הפכים גמורים: לואיס היה אתאיסט מושבע ורווק, ואילו טולקין – נוצרי מאמין ואיש משפחה.

למרות השוני ביניהם, הם החלו להיפגש מדי יום שני בבוקר כדי לשתות "משהו קטן יחד", ובהדרגה החברות ביניהם פרחה. "זה אחד הרגעים המהנים ביותר בשבוע", כתב לואיס על המפגשים. לפעמים אנחנו מדברים על הפוליטיקה של הפקולטה לאנגלית; לפעמים אנחנו מבקרים זה את שיריו של זה; ובימים אחרים אנחנו גולשים לתיאולוגיה או למצב האומה. לעתים נדירות אנחנו 'עפים' לא גבוה יותר מניבולי פה ומשחקי מילים".