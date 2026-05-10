בגיל שבו המוח אמור להשתפר משנה לשנה, מחקר ענק מצא שקנאביס קשור לקצב התפתחות קוגניטיבית איטי יותר. מחקר נוסף שואל שאלה אחרת לגמרי: האם כשהקנאביס ניתן כטיפול נפשי – יש מספיק ראיות שהוא באמת עוזר?
רקפת תבור | 10 במאי 2026 | פסיכולוגיה | 7 דק׳
המחיר השקט של הקנאביס
זה מתחיל לפעמים במשהו שנשמע קטן: התנסות עם חברים, שאיפה אחת במסיבה, מוצר שעובר מיד ליד, שימוש שלא בהכרח נתפס כהרגל. אבל אצל בני נוער, "קטן" לא תמיד נשאר קטן. הוא פוגש מוח שנמצא באחת מתקופות הבנייה וההתפתחות החשובות בחיים: הזיכרון משתכלל, מהירות החשיבה עולה, היכולת להתרכז מתחדדת, והמוח לומד – לא רק חומר לבחינה, אלא גם איך לנהל את עצמו.
כבר ידוע שקנאביס עלול להשפיע על החשיבה וההתנהגות בטווח הקצר: בעישון או באידוי ההשפעה יכולה להתחיל בתוך שניות עד דקות, ובאכילה או שתייה של מוצרי קנאביס היא עשויה להתחיל אחרי כחצי שעה עד שעתיים; בשני המקרים ההשפעות עלולות להימשך שעות ארוכות, ולעתים עד יממה. בזמן הזה עלולים להיפגע הזיכרון, הריכוז, תשומת הלב, מהירות התגובה, הקואורדינציה ותפיסת הזמן.
אבל מחקר חדש מציע להסתכל על הנושא מזווית מעט אחרת: לא רק מה קורה בשעות שאחרי השימוש, אלא מה קורה במשך שנות ההתבגרות שבהן המוח אמור לטפס קדימה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו