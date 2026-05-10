המחיר השקט של הקנאביס

זה מתחיל לפעמים במשהו שנשמע קטן: התנסות עם חברים, שאיפה אחת במסיבה, מוצר שעובר מיד ליד, שימוש שלא בהכרח נתפס כהרגל. אבל אצל בני נוער, "קטן" לא תמיד נשאר קטן. הוא פוגש מוח שנמצא באחת מתקופות הבנייה וההתפתחות החשובות בחיים: הזיכרון משתכלל, מהירות החשיבה עולה, היכולת להתרכז מתחדדת, והמוח לומד – לא רק חומר לבחינה, אלא גם איך לנהל את עצמו.

כבר ידוע שקנאביס עלול להשפיע על החשיבה וההתנהגות בטווח הקצר: בעישון או באידוי ההשפעה יכולה להתחיל בתוך שניות עד דקות, ובאכילה או שתייה של מוצרי קנאביס היא עשויה להתחיל אחרי כחצי שעה עד שעתיים; בשני המקרים ההשפעות עלולות להימשך שעות ארוכות, ולעתים עד יממה. בזמן הזה עלולים להיפגע הזיכרון, הריכוז, תשומת הלב, מהירות התגובה, הקואורדינציה ותפיסת הזמן.