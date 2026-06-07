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המדע עדיין לא יודע למחוק אהבה, טראומה או פרידה מהמוח, אבל מחקרים שנערכו מגלים שאפשר לפעמים לעמעם את הגישה לזיכרונות שמסרבים להרפות

עידו פוקס | 7 ביוני 2026 | פסיכולוגיה | 14 דק׳

לבחור לשכוח: האם יש דרך להעלים זיכרונות במכוון?

בוקר יום האהבה בלונג איילנד, ניו יורק. ג'ואל באריש קם לעוד יום עבודה שגרתי לכאורה, אבל רגע אחד קטן מסיט אותו מהמסלול. במקום להמשיך ברכבת הרגילה, הוא מחליט באופן ספונטני לנסוע דווקא לחוף הים במונטוק. שם, על רקע החורף והים, הוא פוגש אישה צבעונית, חדה וחסרת מעצורים בשם קלמנטיין. משהו במפגש ביניהם מרגיש לו מוכר מדי: כאילו כבר היו שם בעבר, כאילו החיים חיברו ביניהם פעם והוא פשוט לא מצליח לזכור מתי.

רק בהמשך מתבררת האמת: הם באמת כבר היו שם. ג'ואל וקלמנטיין חיו יחד, אהבו, נפגעו ונפרדו. קלמנטיין, שלא הצליחה לשאת את כאב הפרידה, פנתה למרפאה מיוחדת שמוחקת זיכרונות באופן סלקטיבי וביקשה למחוק את ג'ואל ממוחה. כשהוא גילה זאת, ליבו נשבר, והוא החליט לעבור את אותו ההליך בעצמו.

באותו לילה, בזמן שישן בדירתו, הגיעו לביתו מפעילי מכונת המחיקה, התחברו למוחו והחלו לדפדף בין זיכרונותיו. רגע אחר רגע, קלמנטיין נמחקה. אלא שככל שהזיכרונות החלו להיעלם, ג'ואל גילה דבר מפתיע: דווקא ברגע שבו הוא עמד לאבד אותם לנצח, הוא נאחז בהם יותר מתמיד.

לבחור לשכוח: האם יש דרך להעלים זיכרונות במכוון?

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

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