למה אנחנו מרכלים – ואיך זה הורס אותנו מבפנים

בדצמבר שנת 62 לפני הספירה, בביתו של יוליוס קיסר ברומא, נערך טקס דתי סגור לנשים בלבד – פולחן בונה דאה, "האלה הטובה". גברים לא הורשו להיכנס, אולם פובליוס קלודיוס פולכר, צעיר בן אצולה רומי, הצליח לחדור לבית כשהוא מחופש לאישה – ונתפס.

פלוטרכוס, הביוגרף והמסאי היווני-רומי שחי במאות הראשונה והשנייה לספירה, מספר כי לאחר שקלודיוס נתפס, "השמועה התפשטה בעיר". רומא, שכבר ידעה להפוך כל אירוע פוליטי לשיחת רחוב, קיבלה מיד חומר חדש: מי ידע? מי שיתפה פעולה? האם פומפיאה, אשתו של קיסר, הייתה מעורבת? האם הייתה כאן פרשת אהבים, או רק חדירה מבזה לטקס מקודש?