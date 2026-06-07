"הם באו לקחת אותי": מה רואים אנשים בימים האחרונים לחייהם?

בימים האחרונים לחייה התעוררה ג'ין מחלום שלא דמה בעיניה לחלום רגיל. הוא לא אמר לה במפורש שהיא עומדת למות, ובכל זאת כל פרט בו נשא תחושה של מעבר, של ליווי, של פרידה שכבר החלה להתרחש.

"בחלום, שכבתי במיטה ואנשים עברו לצדי לאט מאוד. מימיני עברו אנשים שאני לא מכירה, אבל כולם היו ידידותיים מאוד. משמאלי עברו אנשים שהכרתי בחיי – אבי, אמי וגם דוד שלי עבר שם. בעצם כל מי שהכרתי בעבר וכבר מת, עבר שם. הרגשתי טוב, ממש טוב כשראיתי את האנשים האלו", סיפרה ג'ין ימים ספורים לפני מותה. "בזמן האחרון ראיתי את אמא שלי כמה פעמים. אני לא יכולה לומר שלאורך השנים אני ואמא הסתדרנו טוב ביחד, אבל הרגשתי שהצלחנו לפצות על זה במפגשים האלו".