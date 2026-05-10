ד"ר דיוויד קלארק פגש אלפי מטופלים שסבלו מכאבים, סחרחורות והתקפים בלי ממצא רפואי ברור. במקום לשאול "איפה כואב?" הוא התחיל לשאול "מה קרה לפני שהכאב התחיל?" – ועבור רבים מהם, זו הייתה תחילת ההחלמה
דינה גורדון | 10 במאי 2026 | פסיכולוגיה | 12 דק׳
הם סבלו מכאבים – אבל רק כשהפסיקו לחפש בגוף, גילו את הסיבה האמיתית
אלן, בת 48, סבלה במשך כ-15 שנה מהתקפים חוזרים של כאבי בטן עזים, סחרחורות והקאות. אחת לכמה חודשים היה ההתקף חזק כל כך, עד שנאלצה להגיע לחדר המיון ולהישאר מרותקת למיטה במשך ימים, עד שהתסמינים חלפו מעצמם.
במהלך השנים עברה בדיקות רבות, התייעצה עם יותר מתריסר מומחים, ואף עברה הערכה פסיכיאטרית. הממצאים היו תקינים. בין ההתקפים היא ניהלה חיים מלאים: נישואים טובים, שתי בנות, ועבודה שאהבה מאוד כמנהלת רשת גדולה של ספריות. שום דבר בסיפור החיצוני של חייה לא העיד על מצוקה.
סיפורה של אלן אינו יוצא דופן, טוען ד"ר דיוויד ד. קלארק, לשעבר מרצה בכיר בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת אורגון לבריאות ומדע (OHSU), נשיא האגודה לטיפול בתסמינים נוירופלסטיים ומחבר הספר "צר לי, אתה בריא" (2026). מיליוני אנשים סובלים מתסמינים גופניים קשים על אף שבדיקות מעבדה והדמיות אינן מגלות מחלה או פגיעה מבנית שמסבירה אותם.
