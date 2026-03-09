מצולות: האנשים שיורדים למעמקים בלי אוויר – וחוזרים עם שיעור על שליטה עצמית

עדויות מהמאה השלישית לספירה מספרות על ה"אמה" (Ama) – אלפי נשים וגברים ביפן שצללו בצלילה חופשית, לעתים לעומקים של יותר מ-30 מטר, כדי לאסוף צדפות, פנינים ואצות. את טכניקות הצלילה הללו העבירו מדור לדור.

מלחים אירופאים שזכו לצפות בהם, כותב העיתונאי ג'יימס נסטור בספר שהקדיש לצלילה, דיווחו על יכולות יוצאות דופן: הם ירדו לעומקים מרשימים בנשימה אחת, "וחלקם אף טענו שהאמה מסוגלים להישאר מתחת למים כרבע שעה".