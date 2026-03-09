כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כשהגוף צורח לאוויר: כך מתאמנים צוללנים חופשיים לנהל פחד – ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה

מאיה מזרחי | 9 במרץ 2026 | פסיכולוגיה | 16 דק׳

מצולות: האנשים שיורדים למעמקים בלי אוויר – וחוזרים עם שיעור על שליטה עצמית

עדויות מהמאה השלישית לספירה מספרות על ה"אמה" (Ama) – אלפי נשים וגברים ביפן שצללו בצלילה חופשית, לעתים לעומקים של יותר מ-30 מטר, כדי לאסוף צדפות, פנינים ואצות. את טכניקות הצלילה הללו העבירו מדור לדור.

מלחים אירופאים שזכו לצפות בהם, כותב העיתונאי ג'יימס נסטור בספר שהקדיש לצלילה, דיווחו על יכולות יוצאות דופן: הם ירדו לעומקים מרשימים בנשימה אחת, "וחלקם אף טענו שהאמה מסוגלים להישאר מתחת למים כרבע שעה".

"האמה אולי היו קבוצת הצוללנים החופשיים הגדולה ביותר בהיסטוריה – אך זו לא הייתה הקבוצה הראשונה", ממשיך נסטור. "ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על תרבויות עתיקות של צלילה חופשית שהתקיימו במשך אלפי שנים. תיאורים כתובים על צוללנים חופשיים מתוארכים לשנת 2500 לפנה"ס, ומתפרשים על פני האוקיינוסים השקט, האטלנטי וההודי".

צילום: Aline Escalon

צילום: Aline Escalon

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תמונת אילוסטרציה: מגזין אפוק
הפסיכולוגיה של יצירת קשרים חדשים והשגת חברים כמבוגרים עסוקים

מאיה מזרחי

מהחברות של ק.ס. לואיס וטולקין, דרך אפקט פיגמליון ואפקט החשיפה, ועד מספר השעות המדויק שנדרש כדי להפוך מכר לחבר טוב – הפסיכולוגיה שמאחורי יצירת קשרים חדשים כשהחיים כבר מלאים עבודה, ילדים והסחות דעת

בן פרנקלין
הפרדוקס של בן פרנקלין – למה כדאי להפסיק לתת ולהתחיל לבקש?

ישראל נמדר

מאנקדוטה היסטורית בפילדלפיה של המאה ה-18 ועד ניסויי מעבדה מודרניים: איך בקשת עזרה קטנה מערערת את ההיגיון של יחסי תן-וקח ויוצרת קרבה רגשית

מארק טוויין
המתכון המפתיע של מארק טוויין לחיים ארוכים

מאיה מזרחי

סיגרים במיטה, פאי בשר בחצות ואפס פעילות גופנית – כך הצליח הסופר האמריקני להגיע לגיל 70. היום, מדענים מגלים: ייתכן שאין דרך אחת לחיים ארוכים, וכל אדם זקוק למתכון משלו

אילוסטרציה: מגזין אפוק
האמנות החבויה של ההצלחה

מאיה מזרחי

מה באמת יוצר הצלחה? סיפורים על ניסויים מוזרים, חוויות ילדות ופסיכולוגיה עמוקה – שמלמדים אותנו את חוקי היעילות, שיתוף הפעולה, הפידבק והביטחון העצמי

"אדם יכול להיות מנכ"ל מצליח, לקבל החלטות של מיליוני דולרים, ובגיל 44 לקבל אבחון שהוא אוטיסט"

מאיה מזרחי

הספר ששינה את הפסיכיאטריה – ואת הזהות של אלפי אנשים: מאז שה-DSM הרחיב את גבולות האוטיזם, גם אנשים מצליחים ובעלי קריירה מזהירה מגלים לפתע שהם "על הספקטרום". השאלה היא: האם זו מהפכה של הכלה – או מגפה של אבחונים?

וויליאם מיטשל. "רק אתה אחראי לחיים שלך"
האדם שסירב להיכנע למכות הגורל

דינה גורדון

וויליאם מיטשל איבד את יופיו, את גופו ואת מהלך חייו – אבל לא את רוחו. מתוך האפר, הוא גילה שלושה עקרונות פשוטים שהפכו את הכאב שלו לכוח משנה חיים

שתפו: