כשהגוף צורח לאוויר: כך מתאמנים צוללנים חופשיים לנהל פחד – ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה
מאיה מזרחי | 9 במרץ 2026 | פסיכולוגיה | 16 דק׳
מצולות: האנשים שיורדים למעמקים בלי אוויר – וחוזרים עם שיעור על שליטה עצמית
עדויות מהמאה השלישית לספירה מספרות על ה"אמה" (Ama) – אלפי נשים וגברים ביפן שצללו בצלילה חופשית, לעתים לעומקים של יותר מ-30 מטר, כדי לאסוף צדפות, פנינים ואצות. את טכניקות הצלילה הללו העבירו מדור לדור.
מלחים אירופאים שזכו לצפות בהם, כותב העיתונאי ג'יימס נסטור בספר שהקדיש לצלילה, דיווחו על יכולות יוצאות דופן: הם ירדו לעומקים מרשימים בנשימה אחת, "וחלקם אף טענו שהאמה מסוגלים להישאר מתחת למים כרבע שעה".
"האמה אולי היו קבוצת הצוללנים החופשיים הגדולה ביותר בהיסטוריה – אך זו לא הייתה הקבוצה הראשונה", ממשיך נסטור. "ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על תרבויות עתיקות של צלילה חופשית שהתקיימו במשך אלפי שנים. תיאורים כתובים על צוללנים חופשיים מתוארכים לשנת 2500 לפנה"ס, ומתפרשים על פני האוקיינוסים השקט, האטלנטי וההודי".
