כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משמשון ואדיפוס ועד דנטה ואודין: שוב ושוב מלמדים הסיפורים הגדולים שהאדם מתחיל לראות באמת דווקא כשהראייה הרגילה שלו נסדקת

מאיה מזרחי | 12 ביולי 2026 | פילוסופיה | 4 דק׳

כשהעיניים כבות, האמת נדלקת | תמונה למחשבה

יש סמלים שהאדם מבין הרבה לפני שהוא יודע להסביר אותם. עוד לפני שהפכו למושגים פילוסופיים או לדימויים ספרותיים, הם כבר עיצבו את הדרך שבה בני אדם חשבו על העולם. האור הוא אולי הבולט שבהם.

כמעט בכל תרבות האור מציין לא רק תופעה פיזיקלית, אלא גם ידיעה, אמת והתגלות. כאשר דבר מתבהר, אנחנו אומרים שראינו אותו באור חדש; כאשר אנו מבינים לפתע, נדמה כאילו עינינו נפקחו. מנגד, החושך נתפס כשם אחר לבלבול, לפחד, לבורות ולמה שעדיין נסתר מן העין. לא במקרה, עוד לפני הופעת החיים עצמם, נשמע הציווי האלוהי: "יהי אור".

אבל דווקא כשהסמל הזה נראה ברור כל כך, הסיפורים הגדולים מתחילים לסבך אותו. אם האור הוא הדרך אל האמת, מדוע שוב ושוב האדם מתחיל לראות באמת דווקא כשהראייה הרגילה שלו נפגעת?

Chronicle/Alamy Images

מקור: Chronicle/Alamy Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רנה ז'יראר והסוד האפל של התשוקה האנושית
רנה ז'יראר והסוד האפל של התשוקה האנושית

בר בולנדי

האדם משוכנע שרצונותיו נולדים מתוכו, אבל הפילוסוף הצרפתי רנה ז'יראר טען שהם נוצרים בתהליך אחר לגמרי – כזה שמסביר גם יריבות, שעירים לעזאזל ואנטישמיות

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
דילמת הקיפוד של שופנהאואר, ומה היא מגלה על אהבה, בדידות ומרחק נכון

מאיה מזרחי

אנו זקוקים לאנשים אחרים כדי לא לקפוא מבפנים, אבל כל קרבה אמיתית חושפת אותנו גם לאפשרות של פגיעה

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
בן כמה העולם – ולמה המדע והמסורת לא מסכימים

גיל פרידמן

מאחורי המחלוקת על גיל העולם מסתתרת שאלה גדולה יותר: האם המציאות נמדדת רק במספרים, או שגם למסורת, למשמעות ולסיפור האנושי יש דרך אחרת לספור את ההתחלה

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
הפילוסופיה של מקס פיקאר – העולם מתרחק מאלוהים

איל לוינטר

כמעט מאה שנה לפני עידן המסכים, פיקאר אבחן תרבות שמתרחקת מן העומק, מהשקט ומהמהות – ותיאר במדויק את המשבר שבו אנחנו חיים היום

מישל דה מונטיין
איך למות – ואיך לחיות: מישל דה מונטיין

מאיה מזרחי, איל לוינטר

הפילוסוף הצרפתי שפרש לטירה כדי לכתוב על המוות, גילה שהוא בעצם כותב על החיים. במקום להציג שיטה פילוסופית סדורה, הוא בחן את פחדיו, חולשותיו ותשוקותיו – וכתב טקסטים שהפכו למראה אנושית על-זמנית

האנשים ששאלו את השאלה הגדולה מכולן – וקיבלו תשובות מפתיעות
האנשים ששאלו את השאלה הגדולה מכולן – וקיבלו תשובות מפתיעות

דינה גורדון

כמעט מאה שנה לאחר שוויל דוראנט ביקש מאנשי רוח, מדע ואמנות לגלות מה מעניק ערך לחיים – פרויקט חדש חושף מכתבים עכשוויים שמציעים תשובות חדשות לשאלה העתיקה ביותר

שתפו: