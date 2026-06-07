רנה ז'יראר והסוד האפל של התשוקה האנושית

שני ילדים יושבים על שטיח בסלון. סביבם מפוזרים צעצועים מכל הסוגים: קוביות, מכוניות, בובות, ספרים צבעוניים. ילד אחד מרים טרקטור פלסטיק צהוב. עד אותו רגע הטרקטור לא עניין במיוחד את אחיו. הוא היה שם, בין כל שאר החפצים, כמעט חסר חשיבות. אבל ברגע שהילד הראשון אוחז בו, משהו משתנה. פתאום הטרקטור נעשה הצעצוע החשוב ביותר בחדר.

במבט ראשון זו סצנה קטנה, כמעט בנאלית, מהסוג שכל הורה מכיר. אבל בעיני הפילוסוף ומבקר הספרות הצרפתי-אמריקני רנה ז'יראר (2015-1923), בסצנה הזאת מסתתרת אחת האמיתות העמוקות והמסוכנות ביותר על האדם: אנחנו לא תמיד רוצים דברים מפני שהם מושכים אותנו כשלעצמם. לעתים קרובות אנחנו רוצים אותם מפני שמישהו אחר רוצה אותם.