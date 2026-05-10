מאחורי המחלוקת על גיל העולם מסתתרת שאלה גדולה יותר: האם המציאות נמדדת רק במספרים, או שגם למסורת, למשמעות ולסיפור האנושי יש דרך אחרת לספור את ההתחלה
גיל פרידמן | 10 במאי 2026 | פילוסופיה | 17 דק׳
בן כמה העולם – ולמה המדע והמסורת לא מסכימים
בלילה בהיר, רחוק מספיק מפנסי העיר, השמים נראים כמו דבר שאינו ניתן באמת למדידה. לא מפני שחסרים לנו כלים, אלא מפני שהמספרים עצמם גדולים מכדי שהדמיון יוכל להכילם.
מרצה לאסטרופיזיקה, העומד מול קהל במצפה כוכבים, יצביע על נקודת אור זעירה ויאמר בקול שקט: האור הזה יצא לדרכו לפני מיליוני שנים. אחר כך הוא ידבר על גלקסיות המתרחקות זו מזו, ועל חישובים המובילים את המדע למספר כמעט בלתי נתפס: כ-13.8 מיליארד שנה מאז ראשית היקום. המספר נאמר כבדרך אגב, אך גודלו חורג בהרבה מיכולת ההבנה האינטואיטיבית שלנו.
ואז, מחוץ למצפה, הכול שב בבת אחת למידות אנושיות. בלוח השנה שעל הקיר, בהזמנה לחתונה, ביומן בית הספר או בראש מכתב רשמי, מופיע התאריך העברי. בשנת תשפ"ו, המספר הוא 5,786. לא מיליארדים. לא מיליונים. פחות מששת אלפים שנה לבריאת העולם, כפי שנספר במסורת היהודית.
