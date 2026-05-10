בן כמה העולם – ולמה המדע והמסורת לא מסכימים

בלילה בהיר, רחוק מספיק מפנסי העיר, השמים נראים כמו דבר שאינו ניתן באמת למדידה. לא מפני שחסרים לנו כלים, אלא מפני שהמספרים עצמם גדולים מכדי שהדמיון יוכל להכילם.

מרצה לאסטרופיזיקה, העומד מול קהל במצפה כוכבים, יצביע על נקודת אור זעירה ויאמר בקול שקט: האור הזה יצא לדרכו לפני מיליוני שנים. אחר כך הוא ידבר על גלקסיות המתרחקות זו מזו, ועל חישובים המובילים את המדע למספר כמעט בלתי נתפס: כ-13.8 מיליארד שנה מאז ראשית היקום. המספר נאמר כבדרך אגב, אך גודלו חורג בהרבה מיכולת ההבנה האינטואיטיבית שלנו.