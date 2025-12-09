כניסה
כמעט מאה שנה לפני עידן המסכים, פיקאר אבחן תרבות שמתרחקת מן העומק, מהשקט ומהמהות – ותיאר במדויק את המשבר שבו אנחנו חיים היום

איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | פילוסופיה | 9 דק׳

הפילוסופיה של מקס פיקאר – העולם מתרחק מאלוהים

ב-2025 לא צריך מלחמה או איום ביטחוני כדי לערער אותנו; לפעמים די במשהו קטן בהרבה: עשר דקות של שקט. לא מדובר בדרמה גדולה, אלא באי-נוחות קטנה – כמו גרגר חול בנעל.

נסו רגע תרגיל פשוט: לכבות את הטלפון, להניח אותו הפוך, ולשבת. לא לגלול, לא לקרוא, לא "רק לבדוק משהו". רק להיות. אחרי חצי דקה המחשבות מתחילות לקפוץ. אחרי דקה וחצי היד כבר נשלחת לטלפון מעצמה. שתי דקות – וכבר מרגיש מוזר, כמעט לא טבעי.

אנחנו חיים בתרבות שהמציאה אין-ספור דרכים לא להשתעמם – ובעצם אין-ספור דרכים לא לפגוש את עצמנו. להימנע מהשאלות העמוקות, לדלג על מה שמחכה ברגע שבו מכבים את הרעש.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

