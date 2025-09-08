 איך למות – ואיך לחיות: מישל דה מונטיין
הפילוסוף הצרפתי שפרש לטירה כדי לכתוב על המוות, גילה שהוא בעצם כותב על החיים. במקום להציג שיטה פילוסופית סדורה, הוא בחן את פחדיו, חולשותיו ותשוקותיו – וכתב טקסטים שהפכו למראה אנושית על-זמנית

8 בספטמבר 2025 | פילוסופיה | 12 דק׳

מאיה מזרחי, איל לוינטר

רקע

מישל דה מונטיין נולד ב-1533 בטירה המשקיפה על כרמים בסמוך לעיר בורדו. אביו, אדם דתי וישר דרך, נוקשה אך חדור תחושת שליחות ציבורית, הקפיד להעניק לבנו חינוך אינטלקטואלי מן הקפדניים ביותר באותה התקופה. התוצאה לא איחרה להגיע: בגיל 13 סיים מונטיין את לימודיו, ובגיל 21 מונה ליועץ בפרלמנט של בורדו. בהמשך דרכו זכה לאותות כבוד ממלכי צרפת – שארל התשיעי והנרי הרביעי.

אבל השירות הציבורי לא היה ייעודו היחיד. בגיל 38 פרש אל טירתו כדי להקדיש עצמו לחיי הגות ועיון, ותלה על אחד מקירות הטירה כתובת בלטינית שבה הכריז כי מעתה יקדיש את חייו ל"עיון שקט". בטירה החל לכתוב את "המסות", שראו אור לראשונה בשנת 1580. ואולם שנה בלבד לאחר מכן נקרא לשוב אל הזירה הציבורית: הוא נבחר לכהן כראש עיריית בורדו, תפקיד שמילא במשך ארבע שנים. לאחר מכן שב אל הטירה כדי לתקן, להרחיב ולהעמיק את כתביו.

צ’רלס קוטון, מתרגם "המסות" לאנגלית, טען כי מונטיין ראוי למעמד קלאסיקן לא רק בצרפת, אלא בעולם כולו. כתיבתו מהמאה ה-16 עומדת במבחן הזמן, חוצה גבולות תרבותיים ודוריים, ועוסקת לא רק בענייני השעה, אלא בשאלות אנושיות על פחד, חולשה, זהות ומוסר.

מישל דה מונטיין

מישל דה מונטיין | אמן לא ידוע.נחלת הכלל

