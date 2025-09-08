האנשים ששאלו את השאלה הגדולה מכולן – וקיבלו תשובות מפתיעות

בגיל 24, לאחר שסיים תואר שני באוניברסיטת קינגס קולג' היוקרתית בלונדון, ציפה ג'יימס ביילי לפתוח בקריירה מבטיחה שתאפשר לו לבנות עתיד ולכונן משפחה. אך המציאות טפחה על פניו: הוא מצא עצמו מובטל, שקוע בחובות כבדים, חלום כתיבת הנובלה שנטווה במחשבתו הלך ודעך תחת עול הדאגות – והאישה עמה תכנן להקים בית עזבה אותו.

לכל אלה נוספה עובדה קשה נוספת: כמה שנים קודם לכן אובחן ביילי במחלת לב מסכנת חיים, העלולה להביא למוות פתאומי בכל רגע. הידיעה שחייו עלולים להסתיים בטרם עת הציבה בפניו שאלות נוקבות: כיצד עליי למצות את חיי? מהו הערך האמיתי בחיים? והאם יש לחיים בכלל משמעות?