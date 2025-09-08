כמעט מאה שנה לאחר שוויל דוראנט ביקש מאנשי רוח, מדע ואמנות לגלות מה מעניק ערך לחיים – פרויקט חדש חושף מכתבים עכשוויים שמציעים תשובות חדשות לשאלה העתיקה ביותר
דינה גורדון | 8 בספטמבר 2025 | פילוסופיה | 11 דק׳
האנשים ששאלו את השאלה הגדולה מכולן – וקיבלו תשובות מפתיעות
בגיל 24, לאחר שסיים תואר שני באוניברסיטת קינגס קולג' היוקרתית בלונדון, ציפה ג'יימס ביילי לפתוח בקריירה מבטיחה שתאפשר לו לבנות עתיד ולכונן משפחה. אך המציאות טפחה על פניו: הוא מצא עצמו מובטל, שקוע בחובות כבדים, חלום כתיבת הנובלה שנטווה במחשבתו הלך ודעך תחת עול הדאגות – והאישה עמה תכנן להקים בית עזבה אותו.
לכל אלה נוספה עובדה קשה נוספת: כמה שנים קודם לכן אובחן ביילי במחלת לב מסכנת חיים, העלולה להביא למוות פתאומי בכל רגע. הידיעה שחייו עלולים להסתיים בטרם עת הציבה בפניו שאלות נוקבות: כיצד עליי למצות את חיי? מהו הערך האמיתי בחיים? והאם יש לחיים בכלל משמעות?
כמו רבים מבני דור המילניום, פנה ביילי אל גוגל והקליד: "מהי משמעות החיים?" – וקיבל תשובה בת מיליארד תוצאות. תוך שיטוט עייף בין מאמרים, סרטונים ומילונים, נתקל בספרו של ההיסטוריון והסופר ויל דוראנט (1981-1885) "על משמעות החיים" שראה אור בשנת 1932. ביילי קרא את הספר בנשימה עצורה – והחוויה שינתה את חייו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו