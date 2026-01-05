בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית במשק ל-4%; מה המשמעות?

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום להפחית את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%. מדובר בהפחתת הריבית השנייה ברציפות, לאחר שגם בנובמבר 2025 הופחתה הריבית בשיעור דומה.

במרכז הנימוקים שהציג הבנק עומדת התמתנות בסביבת האינפלציה. מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.5%, והאינפלציה השנתית עומדת כיום על 2.4%. בהודעה הרשמית ציין הבנק כי "סביבת האינפלציה התמתנה", והוסיף כי לפי תחזיות החזאים צפויה בדצמבר עלייה מתונה בקצב האינפלציה השנתי, שלאחריה הוא ישוב ויתכנס לעבר מרכז יעד האינפלציה.