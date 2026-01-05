כניסה
זוהי הורדת הריבית השנייה ברציפות לאחר הורדת הריבית בחודש נובמבר האחרון. במקביל, חטיבת המחקר של הבנק פרסמה תחזית ל-2026 החוזה אינפלציה וריביות נמוכות יותר

דורון פסקין | 5 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית במשק ל-4%; מה המשמעות?

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום להפחית את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%. מדובר בהפחתת הריבית השנייה ברציפות, לאחר שגם בנובמבר 2025 הופחתה הריבית בשיעור דומה.

במרכז הנימוקים שהציג הבנק עומדת התמתנות בסביבת האינפלציה. מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.5%, והאינפלציה השנתית עומדת כיום על 2.4%. בהודעה הרשמית ציין הבנק כי "סביבת האינפלציה התמתנה", והוסיף כי לפי תחזיות החזאים צפויה בדצמבר עלייה מתונה בקצב האינפלציה השנתי, שלאחריה הוא ישוב ויתכנס לעבר מרכז יעד האינפלציה.

גורם נוסף שתמך בהחלטה הוא המשך התחזקות השקל מאז החלטת הריבית הקודמת. לדברי הבנק, השקל התחזק ב-3.1% מול הדולר וב-1.5% מול האירו, ובמונחים נומינליים אפקטיביים התחזק ב-2.2%.

בנק ישראל

בנק ישראל | מקור: האתר הרשמי של בנק ישראל

