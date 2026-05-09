חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, אמר הלילה כי "הפגיעה בגבו של ח'מינאי החלימה וגם פיקת הברך תחלים בקרוב"
דורון פסקין | 9 במאי 2026 | חדשות
בכיר איראני טוען: "מוג'תבא ח'מינאי נמצא בבריאות מלאה"
חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, התייחס הלילה למצבו הבריאותי של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי.
הדברים נאמרו במהלך הפגנת תמיכה במשטר שנערכה בטהראן, ותיעוד הנאום פורסם היום בכלי תקשורת איראניים.
בהתייחסו לתקיפה שבוצעה בתחילת המלחמה, ב-28 בפברואר נגד מתחם המנהיג העליון, אמר חוסייני: "ביום האירוע הייתי בלשכה, כאשר במרחק של כ-30 מטרים מאיתנו הותקף אתר אחד על ידי האויב, שבו הגנרל שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג העליון, ועמיתיו נפלו חלל.
