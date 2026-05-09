כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, אמר הלילה כי "הפגיעה בגבו של ח'מינאי החלימה וגם פיקת הברך תחלים בקרוב"

דורון פסקין | 9 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

בכיר איראני טוען: "מוג'תבא ח'מינאי נמצא בבריאות מלאה"

חוג'ת אל-אסלאם סייד מזאהר חוסייני, מנכ"ל הטקסים בלשכת המנהיג העליון של איראן, התייחס הלילה למצבו הבריאותי של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי.

הדברים נאמרו במהלך הפגנת תמיכה במשטר שנערכה בטהראן, ותיעוד הנאום פורסם היום בכלי תקשורת איראניים.

בהתייחסו לתקיפה שבוצעה בתחילת המלחמה, ב-28 בפברואר נגד מתחם המנהיג העליון, אמר חוסייני: "ביום האירוע הייתי בלשכה, כאשר במרחק של כ-30 מטרים מאיתנו הותקף אתר אחד על ידי האויב, שבו הגנרל שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג העליון, ועמיתיו נפלו חלל.

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Tasnim News Agency, Creative Commons Attribution 4.0 International

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה טוענת כי אוקראינה הפרה את הפסקת האש

דורון פסקין

לאחר שנכנסה לתוקפה הפסקת אש של שלושה ימים לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, רוסיה טענה כי האוקראינים ביצעו אלפי הפרות

יו''ר מפלגת רפורמה לבריטניה, נייג'ל פרג', 8 במאי 2026
הבחירות המקומיות בבריטניה – מכה קשה ללייבור; הצלחה למפלגה של נייג'ל פרג'

דורון פסקין

מפלגת "רפורמה לבריטניה" רשמה הישגים משמעותיים במעוזי הלייבור והשמרנים. ראש הממשלה קיר סטארמר: "התוצאות קשות ואין טעם לייפות את זה"

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הגסת' בבית הלבן, וושינגטון די.סי., 26 במרץ 2026.
המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים; גורמים מדיניים מעריכים: הפערים עדיין גדולים

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי האיראנים מזהים את רצונו של טראמפ לסיים את המערכה, ולכן הם צפויים להמשיך למשוך זמן במשא ומתן ולנסות לרכך או למסמס את הדרישות האמריקניות

כוחות ארה"ב בסמוך למצר הורמוז, 20 באפריל 2026
חילופי אש הלילה במצר הורמוז; איראן וארה"ב מציגות גרסאות שונות

דורון פסקין

ארה"ב טוענת כי יירטה מתקפה איראנית על שלוש משחתות ותקפה מטרות צבאיות בתגובה; בטהראן מאשימים את וושינגטון בהפרת הפסקת האש כולל פגיעה במכלית נפט איראנית

ספינת התיירים MV Hondius, בה אירעה התפרצות ההנטה-וירוס, 3 במאי 2026
התפרצות של הנטה-וירוס התגלתה על ספינת תיירים שיצאה מארגנטינה

דורון פסקין

שמונה מקרי הדבקה זוהו על סיפון הספינה, בהם שלושה מקרי מוות; עם זאת, מומחים טוענים כי לא נראה שמדובר במגפה העולמית הבאה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן
פזשכיאן הצהיר כי נפגש לראשונה עם מוג'תבא ח'מינאי

דורון פסקין

נשיא איראן אמר היום את הדברים על רקע דיווחים שונים בנוגע למצבו של המנהיג העליון של איראן, ותהיות בנוגע למידת שליטתו במדינה

שתפו: