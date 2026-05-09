לאחר שנכנסה לתוקפה הפסקת אש של שלושה ימים לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית, רוסיה טענה כי האוקראינים ביצעו אלפי הפרות

דורון פסקין | 9 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

רוסיה טוענת כי אוקראינה הפרה את הפסקת האש

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הצהיר היום בנאומו בטקס לציון 81 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית כי "הניצחון תמיד היה שלנו – והוא תמיד יהיה שלנו".

האירוע בכיכר האדומה, שכלל מצעד צבאי ללא ציוד כבד כמו טנקים, נמשך כ-45 דקות. לאחר סיומו הודיע משרד הפיתוח הדיגיטלי של רוסיה, בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות אינטרפקס, כי ההגבלות על האינטרנט והתקשורת הסלולרית שהוטלו במוסקבה מ"סיבות ביטחוניות" הוסרו.

באירוע נכחו כמה מנהיגים זרים, בהם נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, נשיא קזחסטן קאסים-ג'ומארט טוקייב, נשיא אוזבקיסטן שבקט מירזיויב, מלך מלזיה הסולטן איברהים סולטן אסכנדר ונשיא לאוס ת'ונגלון סיסולית'. ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיקו, הגיע למוסקבה לשיחות דו-צדדיות, אך לא השתתף בטקס. בפגישה שקיים עמו פוטין לאחר האירוע צוטט הנשיא הרוסי בסוכנות הידיעות TASS באומרו כי "הכול התקיים בכבוד וברוגע".

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין | צילום: Martin Sylvest Andersen/Getty Images, GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images

