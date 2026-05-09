רוסיה טוענת כי אוקראינה הפרה את הפסקת האש

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הצהיר היום בנאומו בטקס לציון 81 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית כי "הניצחון תמיד היה שלנו – והוא תמיד יהיה שלנו".

האירוע בכיכר האדומה, שכלל מצעד צבאי ללא ציוד כבד כמו טנקים, נמשך כ-45 דקות. לאחר סיומו הודיע משרד הפיתוח הדיגיטלי של רוסיה, בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות אינטרפקס, כי ההגבלות על האינטרנט והתקשורת הסלולרית שהוטלו במוסקבה מ"סיבות ביטחוניות" הוסרו.