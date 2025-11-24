כניסה
לאחר כשנתיים ללא הורדת ריבית, בנק ישראל החליט להפחיתה – צעד שעשויות להיות לו מספר השלכות

דורון פסקין | 24 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

בנק ישראל מוריד את הריבית ל-4.25% – כיצד זה עשוי להשפיע על השוק ועל האזרח הישראלי?

אחרי כשנה שבה הריבית במשק נותרה ברמה גבוהה יחסית של 4.5%, וכשנתיים בהן לא החליט בנק ישראל על הורדת הריבית, הודיעה היום הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדתה ב-0.25% לרמה של 4.25%. הורדת הריבית הקודמת בישראל הייתה בינואר 2024.

לפי ההודעה הרשמית, מדיניות הבנק "מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים", ותוואי הריבית בהמשך ייקבע לפי האינפלציה, מצב המשק, אי-הוודאות הגיאופוליטית וההתפתחויות התקציביות.

התמונה שהבנק הציג בהודעה הרשמית שלו מהיום מספקת הסבר על עיתוי הורדת הריבית היום:

הבניין הראשי של בנק ישראל בקריית הממשלה בירושלים

הבניין הראשי של בנק ישראל בקריית הממשלה בירושלים | אורי פרקש, CC BY-SA 4.0

