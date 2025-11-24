לאחר כשנתיים ללא הורדת ריבית, בנק ישראל החליט להפחיתה – צעד שעשויות להיות לו מספר השלכות
דורון פסקין | 24 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
בנק ישראל מוריד את הריבית ל-4.25% – כיצד זה עשוי להשפיע על השוק ועל האזרח הישראלי?
אחרי כשנה שבה הריבית במשק נותרה ברמה גבוהה יחסית של 4.5%, וכשנתיים בהן לא החליט בנק ישראל על הורדת הריבית, הודיעה היום הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדתה ב-0.25% לרמה של 4.25%. הורדת הריבית הקודמת בישראל הייתה בינואר 2024.
לפי ההודעה הרשמית, מדיניות הבנק "מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים", ותוואי הריבית בהמשך ייקבע לפי האינפלציה, מצב המשק, אי-הוודאות הגיאופוליטית וההתפתחויות התקציביות.
התמונה שהבנק הציג בהודעה הרשמית שלו מהיום מספקת הסבר על עיתוי הורדת הריבית היום:
