סמ"ר איתי יעבץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל נהרגו לאחר שמחבלי חמאס תקפו כוח צה"ל שפעל באזור רפיח
19 באוקטובר 2025
הותר לפרסום: שני לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו במתקפת חמאס ברצועת עזה
צה"ל התיר הערב לפרסום כי שני לוחמים בחטיבת הנח"ל – קצין ולוחם – נהרגו היום במתקפת חמאס לעבר כוח צה"ל שפעל באזור רפיח. בעקבות התקרית, פתח צה"ל בגל תקיפות ברצועת עזה שבמהלכו הותקפו עשרות מטרות טרור.
הלוחמים שנהרגו הם רס"ן יניב קולא ז"ל, בן 26 ממודיעין-מכבים-רעות, וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל, בן 21 מאותה עיר. רס"ן קולא שירת כמפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, וסמ"ר יעבץ שירת באותה יחידה כלוחם בתוכנית "ארז".
באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים מכוח צמ"ה של אוגדת עזה.
