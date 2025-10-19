כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סמ"ר איתי יעבץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל נהרגו לאחר שמחבלי חמאס תקפו כוח צה"ל שפעל באזור רפיח

צוות מגזין אפוק | 19 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הותר לפרסום: שני לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו במתקפת חמאס ברצועת עזה

צה"ל התיר הערב לפרסום כי שני לוחמים בחטיבת הנח"ל – קצין ולוחם – נהרגו היום במתקפת חמאס לעבר כוח צה"ל שפעל באזור רפיח. בעקבות התקרית, פתח צה"ל בגל תקיפות ברצועת עזה שבמהלכו הותקפו עשרות מטרות טרור.

הלוחמים שנהרגו הם רס"ן יניב קולא ז"ל, בן 26 ממודיעין-מכבים-רעות, וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל, בן 21 מאותה עיר. רס"ן קולא שירת כמפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, וסמ"ר יעבץ שירת באותה יחידה כלוחם בתוכנית "ארז".

באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים מכוח צמ"ה של אוגדת עזה.

רס"ן יניב קולא ז"ל וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל

רס"ן יניב קולא ז"ל וסמ"ר איתי יעבץ ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד שעלה לרשתות מתקיפות צה"ל בח'אן יונס
צה"ל ביצע גל תקיפות ברצועה; חמאס הצהיר כי ישיב הלילה חלל חטוף נוסף

צוות מגזין אפוק

עשרות מטרות טרור הותקפו, כולל תוואי תת קרקעי באורך של שישה קילומטרים

ועדת השרים לחקיקה במהלך הדיון היום
ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור

אורן שלום

ראש הממשלה הגיב: "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה"

הריסות ברפיח, 24 בינואר 2025
חמאס משנה גרסה: איננו מודעים לאירועים או עימותים באזור רפיח, אלה אזורים הנמצאים תחת שליטה ישראלית

דורון פסקין

לאחר שטען מוקדם יותר כי התקרית ברפיח נבעה מניסיון לפעול נגד המיליציה של יאסר אבו שבאב, הוציא ארגון הטרור הודעה חדשה בה טען כי איננו קשור לאירועים. שר הביטחון: "חמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש"

תמונה שהתפרסמה בערוצי טלגרם עזתיים בטענה כי מדובר בתיעוד של תקיפות צה"ל ברפיח
ראש הממשלה הנחה לתקוף יעדי טרור בעזה בעקבות הירי לעבר כוח צה"ל

צוות מגזין אפוק

מחבלים ירו הבוקר לעבר כוחות צה"ל שפעלו באזור רפיח; חמאס טוען: לא מדובר בהפרת ההסכם מול ישראל, אלא בניסיון לעצור את יאסר אבו שבאב

שר החוץ הפלסטיני לשעבר, נאצר אל-קידווה, 24 בספטמבר 2022
מחמוד עבאס השיב לשורות פת"ח את נאצר אלקידווה – אחיינו של ערפאת

יוני בן מנחם

לאחר ארבע שנים מחוץ לתנועה, השר לשעבר שב לוועדה המרכזית של פת"ח. גורמים בתנועה רואים בצעד ניסיון לחזק את הלגיטימיות של ההנהגה ולהכין את הקרקע לרפורמות ולחזרה לעזה

מחבלי חמאס בעזה, 15 באוקטובר 2025
ארה"ב למתווכות: "קיימים דיווחים מהימנים לפיהם חמאס מתכוון להפר את הפסקת האש ולתקוף תושבים בעזה"

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי "אם חמאס ימשיך בביצוע מתקפה זו, יינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש"; חמאס הגיב: "טענות שקריות"

שתפו: